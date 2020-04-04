Аршавин не понимает, почему Панов начал болеть за «Спартак»

При этом Аршавину непонятно, почему после завершения карьеры Панов начал болеть за «Спартак».

— Панов нас прикольно встретил, поддерживал. Говорил, мол, ребята, тренируйтесь, не обращайте внимание. То, что он стал болеть за «Спартак», это, конечно, немного непонятно, — сказал Аршавин в прямом эфире своего Instagram.