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21:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Аршавин не понимает, почему Панов начал болеть за «Спартак»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин сказал, что экс-форвард команды Александр Панов хорошо встретил его.

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Источник: Спорт-Экспресс

При этом Аршавину непонятно, почему после завершения карьеры Панов начал болеть за «Спартак».

— Панов нас прикольно встретил, поддерживал. Говорил, мол, ребята, тренируйтесь, не обращайте внимание. То, что он стал болеть за «Спартак», это, конечно, немного непонятно, — сказал Аршавин в прямом эфире своего Instagram.

В составе «Зенита» Панов выиграл Кубок России в 1999 году. За «Спартак» он в период игровой карьеры не выступал.

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