Аршавин не понимает, почему Панов начал болеть за «Спартак»
Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин сказал, что
Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин сказал, что
При этом Аршавину непонятно, почему после завершения карьеры Панов начал болеть за «Спартак».
— Панов нас прикольно встретил, поддерживал. Говорил, мол, ребята, тренируйтесь, не обращайте внимание. То, что он стал болеть за «Спартак», это, конечно, немного непонятно, — сказал Аршавин в прямом эфире своего Instagram.
В составе «Зенита» Панов выиграл Кубок России в 1999 году. За «Спартак» он в период игровой карьеры не выступал.