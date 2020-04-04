«Хотел бы играть в «Барселоне». Кокорин — о мечте, паузе в РПЛ, коронавирусе в России, Мамаеве и Соболеве

Источник: Спорт-Экспресс

О паузе в европейском футболе

— Евро перенесли: Рад и не рад в одно и то же время… К сожалению, все перенесли на следующий год.

Чемпионат Белоруссии вчера смотрели, как парни играли.

О Мамаеве

— С Пашей на связи, у него все хорошо. Форму потерять еще не успели. Скоро начнем тренироваться. Пока не тренируюсь дома.

О туалетной бумаге

— Бумагу беречь надо, кстати. Туалетка да, сейчас как золото.

О РПЛ и возобновлении сезона

— Что будет с РПЛ? Не знаю, два варианта. Все возобновится, скорее всего, вопрос времени. Надеюсь, что в мае продолжим играть, чтобы все форму не растеряли. Обнуление чемпионата? Мне без разницы, как скажут. Думаю, что возобновится турнир, вопрос времени.

О кино

— Весь Marvel пересмотрел, все фильмы. «Зеленую книгу» не смотрел, но посмотрю потом обязательно. Всем советую фильм «Просто помиловать». Он уже есть в сети. «Холоп» посмотрите обязательно, очень понравился.

О компьютерных играх

— Со всего стараюсь научиться стрелять. АК-47… Инвентарь у меня украли. Кому интересны покупки для CS, то лучше не делайте. Вы это можете не вернуть, а деньги потратите. Максимальное звание было Global, но после читеров упало до Supreme. Как зайдешь в MM, то одни читеры, не дают поднять рейтинг нормально.

Дриусси, Ригони тоже играют. Многие вообще стали играть. Сейчас буду без компьютера 2−3 дня. В FIFA не играю, было два больших турнира. Меня приглашали, но я отказался, потому что никогда не играл на PS в нее. Лишний раз — не позориться.

На улицу не выходит

— Еду мне привозят, потому что дома переживают, я бы так сам покупал. Дома сижу. На карантине хорошо живется, потому что есть куча плюсов, с которыми раньше не сталкивались. Никогда не готовил, есть время научиться. На улицу вообще не выхожу, только мусор выношу.

О футболе и промахах

— Будущее? Тут многое не от меня зависит. Главное, чтобы все это прошло.

Как стать футболистом? Надо много тренироваться. О завершении карьеры еще рано говорить. Хочется еще поиграть. Не думаю об этом.

Самый обидный промах — их два, «Арсеналу» и «Ахмату», когда не попал по воротам с нескольких метров.

Тренеры и отношения с ними? Со всеми было хорошо работать.

О коронавирусе в России

— Куча мнений всяких, они разделяются. Все смотрят видео с известными врачами. Паники никакой не должно быть. Главное — пересидеть дома, не контактировать друг с другом. Смотришь в Москве, но на улице никого нет. Тут все правильно все поняли. Хотя в выходные некоторые не так восприняли информацию.

Малой носится без остановки. Майки буду стараться отдать в футбол. У него очень хорошие задатки. У Даши все хорошо.

В Москве не страшно, все спокойно. Надо соблюдать меры предосторожности, которые требуют.

О мечте играть за «Барселону»

— За какой клуб бы хотел выступать? В мечтах хотел бы играть в «Барселоне». Месси пускай забирает «Золотые мячи».

Об увлечениях

— Музыку разную слушаю. Последний альбом PHARAOH, пару песней вышли очень крутые.

На Youtube смотрю «Что было дальше». Вчера вот выпуск с Дудем и Лолитой.

О Соболеве

— Соболев — топ. Мой напарник по CS: GO. Что значит зуб? Спросите у него, пусть он улыбнется, и вы поймете. Соболь, ты намекаешь, что я некрасивый и мне надо в темноте сидеть. Что за поколение пошло? Как к старикам относятся.

Выслать шорты? Соболь, ты, наверное, размеры перепутал. Когда увидел в первый раз его, то подумал, что за великан хромой. Кто мой кумир? Соболев, когда он меня защищает на шорту (CS:GO), продает.