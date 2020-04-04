Футболист ЦСКА помог купить маски для системы здравоохранения Словении
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Благотворительный фонд, организованный защитником клуба НБА «Даллас Маверикс» Лукой Дончичем, футболистом московского ЦСКА Якой Бийолом и
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Благотворительный фонд, организованный защитником клуба НБА «Даллас Маверикс» Лукой Дончичем, футболистом московского ЦСКА Якой Бийолом и
Отмечается, что фонд, основная цель которого помогать детям из неблагополучных семей, закупил респираторы класса защиты FFP3 и отправил их в Словению.
«Здравствуй, Словения! Даже если меня там нет с тобой, я все равно думаю о тебе. После нескольких дней сбора денег мы решили сделать первую покупку, чтобы помочь словенскому здравоохранению. Мы купили самые востребованные и ценные маски с самым высоким уровнем защиты FFP3. Я хотел бы поблагодарить каждого человека, который решил помочь. И, конечно же, оставайтесь дома», — заявил Дончич.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Словении зафиксировано более 900 случаев заражения коронавирусом, 20 человек скончались.