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4 апреля, источник: Спорт РИА Новости

Футболист ЦСКА помог купить маски для системы здравоохранения Словении

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Благотворительный фонд, организованный защитником клуба НБА «Даллас Маверикс» Лукой Дончичем, футболистом московского ЦСКА Якой Бийолом и экс-хоккеистом загребского «Медвешчака» Робертом Кристаном, передал пожертвование системе здравоохранения Словении в связи с пандемией коронавируса, сообщает издание Vecer.

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Источник: Спорт РИА Новости

Отмечается, что фонд, основная цель которого помогать детям из неблагополучных семей, закупил респираторы класса защиты FFP3 и отправил их в Словению.

«Здравствуй, Словения! Даже если меня там нет с тобой, я все равно думаю о тебе. После нескольких дней сбора денег мы решили сделать первую покупку, чтобы помочь словенскому здравоохранению. Мы купили самые востребованные и ценные маски с самым высоким уровнем защиты FFP3. Я хотел бы поблагодарить каждого человека, который решил помочь. И, конечно же, оставайтесь дома», — заявил Дончич.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Словении зафиксировано более 900 случаев заражения коронавирусом, 20 человек скончались.

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