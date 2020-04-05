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01:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мамаев признался, что тюрьма до сих пор ему снится

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев вспомнил о времени, проведенном в тюрьме.

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Источник: Спорт-Экспресс

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев вспомнил о времени, проведенном в тюрьме. Вместе с форвардом «Сочи» Александром Кокориным они вышли на свободу по УДО в сентябре 2019 года.

— Наверное, вам неприятно любое воспоминание о днях, проведенных за решеткой?

— Не скажу, что неприятно, нет, — цитирует Мамаева «Московский комсомолец». — Часто жизнь дает там возможность получить полезный опыт. В каком-то смысле мне выпал шанс все переосмыслить, оказавшись по ту сторону решетки. Я сделал там глобальные выводы для себя. Я познакомился со многими интересными людьми, услышал их истории (какие-то меня потрясли). И поэтому вспоминаю тюремные дни даже с благодарностью.

Всех не перечислишь. Я, кстати, поддерживаю с ними отношения до сих пор. Пишу письма и передаю передачки ребятам, которые в колонии, созваниваюсь с теми, кто уже на свободе.

— Отношения с семьей тюрьма тоже улучшила?

— Я считаю, что они не просто улучшились, а перешли на новый уровень. Мы стали больше ценить и дорожить друг другом, детьми, родителями.

— Снится тюрьма?

— Вот только на днях приснилось, что я попал опять в колонию. Кошмар. Проснулся в поту. Огляделся, обрадовался, что дома и это всего лишь сон.

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