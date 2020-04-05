«Это сложно, но круто». Ребров рассказал о круглосуточной жизни с детьми на карантине из-за коронавируса

«Знаете, к какому выводу я пришел, находясь на вынужденном карантине? Детям не хватало нас! Печальная ситуация с распространением вируса заставила нас и еще несколько сотен миллионов людей разной веры, национальности, разного достатка, возраста и социального статуса соблюдать домашний карантин. Я не хочу думать о том, сколько это еще продлится. Ведь я много лет живу в постоянном движении, в давно сложившемся ритме, а тут маюсь, как тигр в клетке. Знаю, что многим игрокам нашего и других клубов сейчас очень тяжело. Но даже в этой ситуации я хочу найти и вижу плюсы. С чего я начал? Детям нас не хватало! Конечно, и раньше я проводил много времени с детьми, но сейчас мы каждый день, 24 часа в сутки вместе. Казалось бы, что здесь удивительного? В докарантинной жизни все делалось на бегу, мы многое не успевали пройти вместе с ними. Но сейчас мы просыпаемся вместе, вместе завтракаем, придумываем какие-то игры, развлечения, решаем, что приготовить на ужин и какой фильм будем смотреть вечером, вместе засыпаем. Да, с непривычки бывает, что хочется спрятаться в соседней комнате и заткнуть уши берушами. Но это быстро проходит, и мы продолжаем привыкать быть 24 часа вместе. Сейчас я вижу, что это сложно, но это круто. Дети стали спокойней, они просто кайфуют от того, что родители постоянно рядом с ними! Понятно, что, находясь в таком режиме долго, и взрослые, и дети сойдут с ума. Но пока мы получаем удовольствие друг от друга, мы радуемся тому, что мы постоянно вместе! Детям очень не хватало нас! Или нам их..?» — написал Ребров в инстаграме.