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14:55 (мск), источник: Sport24

«Это сложно, но круто». Ребров рассказал о круглосуточной жизни с детьми на карантине из-за коронавируса

Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал, как проводит время вместе с детьми, находясь на домашней самоизоляции в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:48 MSK, 05.04
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17 марта сезон в РПЛ был приостановлен и все клубы ушли на карантин. Чемпионат России не возобновится как минимум до 30 мая.

«Знаете, к какому выводу я пришел, находясь на вынужденном карантине? Детям не хватало нас! Печальная ситуация с распространением вируса заставила нас и еще несколько сотен миллионов людей разной веры, национальности, разного достатка, возраста и социального статуса соблюдать домашний карантин. Я не хочу думать о том, сколько это еще продлится. Ведь я много лет живу в постоянном движении, в давно сложившемся ритме, а тут маюсь, как тигр в клетке. Знаю, что многим игрокам нашего и других клубов сейчас очень тяжело. Но даже в этой ситуации я хочу найти и вижу плюсы. С чего я начал? Детям нас не хватало! Конечно, и раньше я проводил много времени с детьми, но сейчас мы каждый день, 24 часа в сутки вместе. Казалось бы, что здесь удивительного? В докарантинной жизни все делалось на бегу, мы многое не успевали пройти вместе с ними. Но сейчас мы просыпаемся вместе, вместе завтракаем, придумываем какие-то игры, развлечения, решаем, что приготовить на ужин и какой фильм будем смотреть вечером, вместе засыпаем. Да, с непривычки бывает, что хочется спрятаться в соседней комнате и заткнуть уши берушами. Но это быстро проходит, и мы продолжаем привыкать быть 24 часа вместе. Сейчас я вижу, что это сложно, но это круто. Дети стали спокойней, они просто кайфуют от того, что родители постоянно рядом с ними! Понятно, что, находясь в таком режиме долго, и взрослые, и дети сойдут с ума. Но пока мы получаем удовольствие друг от друга, мы радуемся тому, что мы постоянно вместе! Детям очень не хватало нас! Или нам их..?» — написал Ребров в инстаграме.

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В России по данным на 4 апреля (11:15 по московскому времени) зарегистрирован 4731 случай заболевания коронавирусом. 333 человека выздоровело, 43 умерло. Всего в мире в настоящий момент насчитывается более 1,2 миллиона заболевших COVID-19. Более 65 тысяч человек умерло, более 253 тысяч — выздоровело.


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