Фанаты «Динамо» доставили продовольственные корзины ветеранам клуба

«В это кризисное время, когда наши футболисты помогали больнице № 40 в Коммунарке и НИИ имени Склифософского, динамовские болельщики также не смогли остаться в стороне и посчитали своим долгом поддержать тех, кто оказался в самых трудных условиях — наших футбольных ветеранов, кому сейчас за 70 лет, а также вдов тех прославленных динамовцев, кого сегодня нет больше с нами», — говорится в сообщении на сайте «Динамо».