Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Ислочь
Слуцк
Футбол. Зарубежный
16:00
Смолевичи
Витебск
01
Футбол. Зарубежный
14:00
Энергетик-БГУ
Минск
20
Футбол. Зарубежный
4.04
Шахтер С
Неман
00
Футбол. Зарубежный
4.04
БАТЭ
Рух
10
Футбол. Зарубежный
4.04
Динамо Брс
Славия М
12
Все события
Фоторепортажи
23Первая победа Слуцкого в «Рубине»
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
16:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фанаты «Динамо» доставили продовольственные корзины ветеранам клуба

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Болельщики футбольного клуба «Динамо» (Москва) доставили продовольственные корзины ветеранам клуба, которые находятся на карантине в связи с пандемией коронавируса.

Наверх
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано5 389 +658
Скончалось45 +2
Выздоровело355 +22
Инфицировано1 225 360 +85 033
Скончалось66 542 +5 655
Выздоровело252 615 +18 685
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:48 MSK, 05.04
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

«В это кризисное время, когда наши футболисты помогали больнице № 40 в Коммунарке и НИИ имени Склифософского, динамовские болельщики также не смогли остаться в стороне и посчитали своим долгом поддержать тех, кто оказался в самых трудных условиях — наших футбольных ветеранов, кому сейчас за 70 лет, а также вдов тех прославленных динамовцев, кого сегодня нет больше с нами», — говорится в сообщении на сайте «Динамо».

Необходимые финансовые средства были собраны болельщиками через оповещения в социальных сетях.

Инициаторы акции обратились в футбольный клуб с просьбой оказать содействие в создании перечня продуктов для продовольственных корзин, а также обзвона ветеранов для уточнения адресов их пребывания во время карантина и сбора персональных запросов от них.

В связи с указом мэра Москвы Сергея Собянина жители столицы старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания, должны соблюдать режим самоизоляции до 1 мая.

Читайте также
Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Эта бразильянка с роскошными формами толкает мужчин на безрассудства
Секс-символ UFC потренировалась обнаженной во время карантина
«Сельта» накажет Смолова, который самовольно отправился в Россию
Экс-тренер Роналду: Пауза поможет ему «перезарядить батареи»
На главу UFC подали в суд по делу о вымогательстве
«Я нравлюсь себе как фигуристка». Медведева — о своей карьере
Российская гимнастка показала тренировку и «пугающую» часть тела
Футболист дортмундской «Боруссии» близок к переходу в «Рому»
Олимпийская чемпионка из России рассказала о карантине в Италии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь