Фанаты «Динамо» доставили продовольственные корзины ветеранам клуба

«В это кризисное время, когда наши футболисты помогали больнице № 40 в Коммунарке и НИИ имени Склифософского, динамовские болельщики также не смогли остаться в стороне и посчитали своим долгом поддержать тех, кто оказался в самых трудных условиях — наших футбольных ветеранов, кому сейчас за 70 лет, а также вдов тех прославленных динамовцев, кого сегодня нет больше с нами», — говорится в сообщении на сайте «Динамо».
Необходимые финансовые средства были собраны болельщиками через оповещения в социальных сетях.
Инициаторы акции обратились в футбольный клуб с просьбой оказать содействие в создании перечня продуктов для продовольственных корзин, а также обзвона ветеранов для уточнения адресов их пребывания во время карантина и сбора персональных запросов от них.
В связи с указом мэра Москвы Сергея Собянина жители столицы старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания, должны соблюдать режим самоизоляции до 1 мая.