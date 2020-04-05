Зарплата футболистов «Динамо» будет понижена на 40% на период самоизоляции

Источник: ИТАР-ТАСС

Зарплата футболистов будет урезана на 40% в связи с приостановкой турниров из-за пандемии коронавируса. Ранее договоренности о снижении зарплаты достигли московский «Спартак» и «Уфа». В пятницу в формате видеоконференции прошло общее собрание клубов РПЛ, по итогам которого генеральный директор Дмитрий Рубашко сообщил ТАСС, что все клубы РПЛ будут вести переговоры с игроками по поводу снижения заработной платы на период самоизоляции.

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«Руководство клуба благодарит каждого из футболистов за проявленное понимание ситуации и готовность действовать в интересах нашего клуба. Команда проявила солидарность, равно как и при принятии предыдущих коллективных решений, подойдя к обсуждению комплексного вопроса взвешенно и ответственно» — говорится в заявлении клуба.

Чемпионат России был приостановлен до 31 мая. «Динамо» после 22 туров набрало 30 очков и располагается на шестом месте в турнирной таблице Тинькофф Российской премьер-лиги.