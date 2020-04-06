Бышовец: Тедеско в «Спартаке» сразу начал играть по моей схеме
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о работе наставника московского «Спартака» Доменико Тедеско.
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о работе наставника московского «Спартака» Доменико Тедеско.
«Не только «Спартаку», но и многим другим клубам
Я вижу, что пытается сделать Доменико Тедеско в «Спартаке». Он сразу начал играть по схеме, по которой я играл со сборной Италии и которая была на вооружении сборной Германии в 1990 году. Но рулевой
Ему необходимо время, нужны игроки соответствующего уровня и невмешательство в его работу со сторону руководства. В команде за последние годы сменилось много тренеров, пришло много игроков, которых приглашали, не думая о развитии команды", — приводит слова Бышовца «Московский комсомолец».