Бышовец: Тедеско в «Спартаке» сразу начал играть по моей схеме

Источник: РИА "Новости"

«Не только «Спартаку», но и многим другим клубам Премьер-Лиги не хватает системности. Понимания, кого, когда и зачем приглашать.

Я вижу, что пытается сделать Доменико Тедеско в «Спартаке». Он сразу начал играть по схеме, по которой я играл со сборной Италии и которая была на вооружении сборной Германии в 1990 году. Но рулевой красно-белых начал экспериментировать, что-то менять, и это привело к серии неудачных матчей.