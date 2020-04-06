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00:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Азмун — об интересе «Наполи»: Очень люблю «Зенит», но посмотрим, что будет

Нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун заявил, что не в курсе интереса итальянского «Наполи».

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Источник: РИА "Новости"

«Ничего не знаю об интересе “Наполи”. Я очень люблю “Зенит”, у меня здесь контракт. Сконцентрирован на выступлении за питерский клуб. Но посмотрим, что будет», — сказал Азмун в прямом эфире с журналистом Марией Командной на своей странице в «Инстаграме».

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Ранее сообщалось, что Азмун может продолжить карьеру в чемпионате Италии. По информации источника, «Наполи» заинтересован в приобретении 25-летнего иранского футболиста в летнее трансферное окно. Итальянский клуб уже связался с представителями «Зенита», чтобы обсудить детали возможной сделки. Сообщается, что петербургский клуб оценивает трансфер Азмуна в € 25 млн.

Азмун перешёл в петербургский «Зенит» в начале 2019 года из казанского «Рубина». Ранее иранский форвард выступал за «Ростов», а с 2014 года вызывается в сборную Ирана. В нынешнем сезоне Сердар принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

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18 сентября 2019© Ньюстюб
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