Азмун — об интересе «Наполи»: Очень люблю «Зенит», но посмотрим, что будет

Источник: РИА "Новости"

«Ничего не знаю об интересе “Наполи”. Я очень люблю “Зенит”, у меня здесь контракт. Сконцентрирован на выступлении за питерский клуб. Но посмотрим, что будет», — сказал Азмун в прямом эфире с журналистом Марией Командной на своей странице в «Инстаграме».

Читайте также 10 легионеров РПЛ, которые за последние пять лет подорожали больше всего

Ранее сообщалось, что Азмун может продолжить карьеру в чемпионате Италии. По информации источника, «Наполи» заинтересован в приобретении 25-летнего иранского футболиста в летнее трансферное окно. Итальянский клуб уже связался с представителями «Зенита», чтобы обсудить детали возможной сделки. Сообщается, что петербургский клуб оценивает трансфер Азмуна в € 25 млн.