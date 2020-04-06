Самая быстрая лига: «Спартак» впервые проиграл, «Армейцы» потеряли очки, Кокорин — машина!

Источник: РИА "Новости"

Российская Премьер-лига остановилась, и Sports.ru пришел на помощь: футболисты взяли в руки джойстики и теперь доигрывают чемпионат в PES с момента паузы — с 23-го тура.

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Артем Дзюба уже обеспечил себе участие в матче лучших команд СБЛ — «Зенит» не опустится ниже второго места в таблице виртуальной лиги. Теперь главная интрига — соперник Дзюбы: это может быть «Спартак» Николоза Кутателадзе, «Армейцы» Павла Котова и Воспитанник «Краснодара» Агеев.

«Спартак» проиграл, «Арсенал» тащит

Нападающий Николоз Кутателадзе прервал серию из 5 побед подряд, уступив Максиму Данилину из «Арсенала» 0:1. Еще обиднее должно быть «Спартаку» от того, что клуб сам привез себе гол: отдали мяч Луценко в своей штрафной, тот покатил на свободного Ткачева.

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После победы над «Спартаком» Данилин не успокоился и обыграл «Динамо». Ивахнов в прошлом туре набрал первые очки в Самой быстрой лиге (и сразу победа), но не сегодня.

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«Армейцы» опять потеряли очки

Воспитанник «Краснодара» сегодня не играл, а еще один претендент на суперфинал Котов второй тур подряд играет вничью — на этот раз против аутсайдера, «Локомотива» Тугарева.

Роман отлично начал игру и повел в счете на 2-й минуте встречи: Алексей Миранчук вышел один на один и уверенно решил. Дальше тишина до 50-й минуты — а потом три выстрела: Сигурдссон, Чалов, Баринов. На 59-й минуте счет стал 2:2, игра так и закончилась.

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«Сочи» пришел в себя после 2 поражений

В прошлых 5 турах Кристиан Нобоа набрал 4 очка — за сегодня он получил столько же. Сначала «Сочи» сыграл вничью с «Тамбовом» (1:1).

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А потом уверенно на выезде разобрался с «Локомотивом» 2:0. Александр Кокорин забил все голы в обоих матчах — форвард в великолепной форме!

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«Ростов» остается в зоне вылета

В прошлом выпуске обзора на Самую быструю лигу мы просили Эльдора Шомуродова собраться. Не помогло: «Ростов» опять проиграл — на этот раз «Уфе» (0:1), которая до этого обыграла только «Локомотив».

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«Урал» уничтожает Ермилова

Евгений Татаринов после двух поражений с одинаковым счетом 0:2 оторвался на «Тамбове» (3:0), забив все голы в первом тайме. Первый мяч получился особенно издевательским: гости потеряли мяч, Кухарчик и Панюков вывались вдвоем на вратаря и Михал покатил на свободного Андрея.

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Вот так выглядит таблица Самой быстрой лиги (полная таблица раскрывается по клику).

Источник: Sports.ru

А вот таблица РПЛ с учетом результатов Самой быстрой лиги (полная таблица раскрывается по клику).