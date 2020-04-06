Семин заявил, что руководство ФК «Локомотив» не разговаривало с ним о понижении зарплаты

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Все российские футбольные соревнования приостановлены до 31 мая в связи с пандемией коронавируса. Некоторые клубы, в частности московские «Спартак», ЦСКА и «Динамо», договорились с футболистами о понижении зарплат на время внесоревновательного периода.

«Могу сказать только то, что со мной лично никто на эту тему не разговаривал», — отметил Семин.

После 22 туров «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко.