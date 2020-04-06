Семин заявил, что руководство ФК «Локомотив» не разговаривало с ним о понижении зарплаты
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин отметил, что руководство клуба не обсуждало с ним вопрос понижения зарплаты
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин отметил, что руководство клуба не обсуждало с ним вопрос понижения зарплаты
Все российские футбольные соревнования приостановлены до 31 мая в связи с пандемией коронавируса. Некоторые клубы, в частности московские «Спартак», ЦСКА и «Динамо», договорились с футболистами о понижении зарплат на время внесоревновательного периода.
«Могу сказать только то, что со мной лично никто на эту тему не разговаривал», — отметил Семин.
После 22 туров «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко.
По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,3 млн человек, зафиксировано около 70 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 343 случая заражения, выздоровели 406 человек, умерли 47.