Текущие события
Футбол. Зарубежный
4.04
Шахтер С
Неман
00
Футбол. Зарубежный
4.04
БАТЭ
Рух
10
Футбол. Зарубежный
4.04
Динамо Брс
Славия М
12
Футбол. Зарубежный
5.04
Энергетик-БГУ
Минск
20
Футбол. Зарубежный
5.04
Смолевичи
Витебск
01
Футбол. Зарубежный
5.04
Ислочь
Слуцк
23
Все события
Фоторепортажи
35Как коронавирус изменил хоккей. Главные фото матча «Спартак» — «Динамо», на который запретили приходить болельщикам
17Лидер начал с нулей
11:22 (мск), источник: ТАСС

Семин заявил, что руководство ФК «Локомотив» не разговаривало с ним о понижении зарплаты

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин отметил, что руководство клуба не обсуждало с ним вопрос понижения зарплаты из-за пандемии коронавируса. Об этом Семин рассказал ТАСС в понедельник.

Наверх
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано6 343 +954
Скончалось47 +2
Выздоровело406 +51
Инфицировано1 277 962 +73 180
Скончалось69 555 +4 706
Выздоровело264 439 +16 595
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:38 MSK, 06.04
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Все российские футбольные соревнования приостановлены до 31 мая в связи с пандемией коронавируса. Некоторые клубы, в частности московские «Спартак», ЦСКА и «Динамо», договорились с футболистами о понижении зарплат на время внесоревновательного периода.

«Могу сказать только то, что со мной лично никто на эту тему не разговаривал», — отметил Семин.

После 22 туров «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,3 млн человек, зафиксировано около 70 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 343 случая заражения, выздоровели 406 человек, умерли 47.

Читайте также
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Выступления фигуристов, которые мы не увидели на ЧМ из-за коронавируса
"Странное ощущение от этого письма. Опубликовано оно было в день смеха"
Дана Уайт поставил точку: Бой Хабиба с Фергюсоном отменен
Стало известно место проведения остатка сезона в НХЛ
«Макларен»: Возможно, с чемпионата «Ф-1» снимутся четыре команды
Самая горячая спортсменка России не даст заскучать на карантине
Уэйн Руни нарушил карантин
Шестикратная чемпионка мира по биатлону завершила карьеру
«Барыс» объявил об уходе главного тренера
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь