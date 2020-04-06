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14:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Осорио: Непривычно целыми днями сидеть дома без футбола

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Венесуэльский защитник петербургского «Зенита» Йордан Осорио признался, что ему непривычно обходиться длительное время без футбола, однако он понимает сложность ситуации с коронавирусом.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:11 MSK, 06.04
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Футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

«Я просыпаюсь около 10 утра, завтракаю, потом тренируюсь. Всё остальное время посвящено семье — мы смотрим фильмы или сериалы, играем с дочкой, вместе готовим. Непривычно целыми днями сидеть дома без футбола, не ездить на базу и стадион. Но мы все понимаем сложность этой ситуации, так что не опускаем руки и тренируемся дома», — цитирует Осорио пресс-служба «Зенита».

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На прошлой неделе стало известно, что в Венесуэле появится футбольная школа, которая будет носить имя Осорио.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Футболист отметил, что будет обеспечивать учреждение формой, мячами и тренировочными материалами.

«Это маленькая действующая школа, похожая на ту, в которой занимался в детстве я сам. Она находится в очень скромном районе Баринаса, рядом с домом, где я вырос. Там работает детский тренер моего младшего брата, который обратился ко мне за помощью, и я сразу же согласился, потому что знаю, как важна детям эта поддержка, которой не было у меня. Здорово, если они будут видеть во мне пример для подражания, а я, в свою очередь, буду счастлив помочь им в их футбольном развитии, чтобы они, проводя много времени на улице, сконцентрировались на спорте, а не на чем-нибудь другом», — рассказал защитник.

Осорио перешел в «Зенит» летом 2019 года из португальского «Порту» на правах аренды до конца сезона.

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