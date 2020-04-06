ЦСКА выступил с заявлением о возврате билетов на матч с «Зенитом»

«Уважаемые болельщики! В связи с текущей ситуацией в стране, вызванной COVID-19, и в связи с ограничениями в работе клубного офиса, а также в банковской сфере в силу распоряжения Президента России и указа Мэра Москвы возврат денежных средств за купленные билеты на матч ПФК ЦСКА — “Зенит”, который должен был состояться 22 марта, будет осуществляться после 30 апреля. О точных датах мы сообщим дополнительно. Обращаем ваше внимание, что в случае проведения данного матча в другую дату приобретенные ранее билеты будут действительны», — говорится в заявлении красно-синих.