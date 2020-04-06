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17:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА выступил с заявлением о возврате билетов на матч с «Зенитом»

Пресс-служба ЦСКА опубликовала информацию о возврате билетов на матч 23-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Зенита».

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Источник: Спорт-Экспресс

Встреча должна была состояться 22 марта на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве.

Возврат денежных средств болельщикам ЦСКА будет осуществляться после 30 апреля.

«Уважаемые болельщики! В связи с текущей ситуацией в стране, вызванной COVID-19, и в связи с ограничениями в работе клубного офиса, а также в банковской сфере в силу распоряжения Президента России и указа Мэра Москвы возврат денежных средств за купленные билеты на матч ПФК ЦСКА — “Зенит”, который должен был состояться 22 марта, будет осуществляться после 30 апреля. О точных датах мы сообщим дополнительно. Обращаем ваше внимание, что в случае проведения данного матча в другую дату приобретенные ранее билеты будут действительны», — говорится в заявлении красно-синих.

РПЛ приостановлена из-за распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

ЦСКА занимает пятое место с 36 очками в турнирной таблице РПЛ после 22 туров. «Зенит» — 50 баллов и первая строчка.

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