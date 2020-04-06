В «Лестере» рассказали об интересе к игроку «Локомотива»

«Мы ни то что не делали предложение, мы его кандидатуру даже не рассматривали. Не знаю, почему бывший гендиректор клуба Илья Геркус сказал, что “Лестер” предлагал £15 млн за Кверквелию. Я вчера общался со своим шефом. Он сказал, что если агенты и функционеры что-то там, какие-то темы пытаются развить, раскрутить, то это уже не наши проблемы. Кверквелия вообще не рассматривался», — цитирует Челемея Sport24.
Скаут «лис» подчеркнул, что других игроков «Локомотива» англичане также не рассматривают.
«Сейчас на слуху и на виду, конечно, Алексей Миранчук. Но делать какие-то заявления слишком рано из-за карантина», — отметил он.
Соломон Кверквелия перешел в «Локомотив» в феврале 2017 года на правах аренды из казанского «Рубина», а в июне того же года подписал полноценный контракт. В составе красно-зеленых 28-летний грузинский защитник стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.