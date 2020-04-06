В «Лестере» рассказали об интересе к игроку «Локомотива»

«Мы ни то что не делали предложение, мы его кандидатуру даже не рассматривали. Не знаю, почему бывший гендиректор клуба Илья Геркус сказал, что “Лестер” предлагал £15 млн за Кверквелию. Я вчера общался со своим шефом. Он сказал, что если агенты и функционеры что-то там, какие-то темы пытаются развить, раскрутить, то это уже не наши проблемы. Кверквелия вообще не рассматривался», — цитирует Челемея Sport24.