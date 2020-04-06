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22:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Титов рассказал, когда «Спартак» может снова стать чемпионом

Экс-капитан и тренер «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» объяснил, от чего зависит успех красно-белых.

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— Главная задача — создать боеспособный коллектив на пятилетку, поэтому распрощались со многими ветеранами, облегчили финансовую ведомость — зарплаты в какой-то момент зашкаливали, — сказал Титов. — Сейчас нужно определиться с тем, кто нужен «Спартаку» для полного счастья, чтобы через год сказать: «Все, команда укомплектована, теперь работаем на ее развитие».

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Следует не пытаться собрать лучший состав в стране, а сделать конкурентноспособный коллектив, который через год-два-три начнет решать самые высокие задачи. Фундамент уже есть: молодежь и среднее звено — Зобнин, Джикия, Жиго. Еще в наличии опытные Ещенко, Ребров — и на поле могут помочь, и атмосферу в раздевалке создать.

И вот когда все это закрутится, тогда можно будет назвать приблизительные сроки нового чемпионства «Спартака». Сегодня такой задачи, понятно, нет — учитывая весь форс-мажор этого сезона. Красно-белые находятся очень далеко от места в Лиге чемпионов, хотя шанс попасть в еврокубки еще сохраняется.

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