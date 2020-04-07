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00:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Не 2 миллиона, а 14,5». Кикнадзе ответил Геркусу и рассказал про зарплаты в «Локомотиве»

Гендиректор «Локомотива» уверен, что история c Покрасом Лампасом обошлась клубу намного дороже, чем было заявлено.

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Источник: Чемпионат.com

В нынешней ситуации многие клубы вынуждены сокращать зарплаты: на это уже согласились футболисты «Спартака», «Зенита», ЦСКА и «Динамо». Ранее появилась информация, что в «Локомотиве» сократятся доходы у руководства — на такой шаг согласился весь менеджмент клуба, потому что, согласно информации «Известий», футболисты оказались против подобных мер.

Поговорили об этом с генеральным директором «Локо» Василием Кикнадзе, а заодно спросили про недавнее интервью с Ильёй Геркусом «Чемпионату».

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— Появилась информация, что вы пошли на 40% понижение зарплаты. Это правда?

— Речь совсем не обо мне. Все наши руководители подразделений приняли решение на период перерыва в чемпионате пойти на понижение.

— Вы сделали это, чтобы команда стала сговорчивее и также пошла на уступки?

— Не хочу разделять команду и клуб. Менеджмент клуба показывает, что не оставляет команду, а в тяжёлые времена разделяет с ней ответственность. Особо хочу отметить, что наш диалог с командой проходит в рабочем ключе и обсуждения в СМИ не требует. Оставлю на совести тех, кто вынес дискуссию на всеобщее обозрение.

— Накануне Смолов вернулся из Испании. Какова ситуация с легионерами в «Локомотиве»?

— Как только стало понятно, что до конца мая мы не сыграем, иностранцы сразу же получили возможность вернуться домой. Кто-то уже вернулся, а кто-то считает, что остаться в Москве безопаснее.

— Кто из иностранцев уехал?

— Первыми были Чорлука и Хёведес. У них на родине остались жёны и совсем маленькие дети, поэтому их стремление совершенно понятно.

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— Вы наверняка читали интервью с Ильёй Геркусом. Будете отвечать?

— По-прежнему не хочу полемизировать с Геркусом через СМИ. Но не могу не признать, что некоторые моменты в его интервью содержат, как сейчас модно говорить, неточности. Например, история с Покрасом Лампасом. Илья Леонидович утверждает, что клубу каллиграфия обошлась в «пару миллионов», а мы, просчитав все затраты в рамках проекта, видим, что сумма составила порядка 14,5 миллиона.

— Что эта сумма значит для клуба?

— Для понимания, за 2,5 миллиона мы заменили трубы к зданию общежития академии и обеспечили бесперебойную подачу горячей воды нашим детям. В эту же сумму входит обновление водопроводной системы на участке между школой и теннисными кортами, а также подведение новых труб к ледовому дворцу. Вот уж действительно «несопоставимые суммы и несвязанные вещи». Или взять пассаж с крышей. Яркая, конечно, дискуссия развернулась после публикации эскизов крыши, только вот Владислав Лысенко, лучший футбольный агроном в стране, что тогда утверждал, что сейчас утверждает, что для газона это смерти подобно. Впрочем, не готов анализировать всё интервью: куда ни копни, всюду аналогичная история. Мне просто это неинтересно.

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19 августа 2019© Ньюстюб
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