РПЛ после пандемии: кто из легионеров может покинуть наши топ-клубы
Рассматриваем варианты будущего иностранных футболистов ведущих российских команд.
Рассматриваем варианты будущего иностранных футболистов ведущих российских команд.
Новая реальность — такое словосочетание постепенно входит в нашу жизнь вместе с пандемией коронавируса. Она касается не только повседневности, но и будущего. Спорт стал одной из наиболее пострадавших от распространения инфекции сфер, а футбол — в особенности. И вот уже клубы по всему миру сокращают зарплаты игроков, отправляют в вынужденный отпуск персонал, а
РПЛ — не исключение. В новых финансовых условиях наши
Рассмотрим ситуацию в составах ведущих российских команд.
Каждое межсезонье петербуржцам пророчат продажу аргентинских легионеров, приобретенных под Роберто Манчини. В этот раз она особенно реальна, учитывая не только пандемию коронавируса, но и новый лимит — 8 иностранцев+17 россиян в заявке на сезон. Защитник Эммануэль Маммана потенциально считался одним из сильнейших исполнителей в
Могла бы помочь с финансовой точки зрения продажа Малкома. Зарплата бразильца, по данным RMC, составляет 8 миллионов евро в год, а цена, по оценке transfermarkt.de — 38 миллионов. Но здесь
Кроме того, в июне заканчивается контракт у капитана чемпионов страны Бранислава Ивановича — судьба нового соглашения пока под вопросом.
Полузащитник «Интера» Жоау Мариу удачно вписался в команду Юрия Семина, серьезно пострадавшую от травм. Он — один из лучших ассистентов
Кроме того, пока не продлен контракт с нападающим Джефферсоном Фарфаном. Перуанцу уже 35 лет, а весь сезон-2019/20 форвард восстанавливается после воспаления хрящей коленного сустава. Его уход позволит разгрузить зарплатную ведомость.
«Быки» находятся в
Еще осенью сообщалось, что у дончан имеются финансовые проблемы. Часть их удалось решить, но кардинально на фоне пандемии коронавируса ситуация вряд ли улучшится. Зимой «СЭ» писал, что «Ростов» получал предложения по трансферам двух системообразующих футболистов — форварда Элдора Шомуродова и хавбека Матиаса Норманна. Один из клубов бундеслиги предлагал 15 миллионов евро за узбекского нападающего. А шведский опорник оценивался в 10 миллионов евро коллективом, представляющим АПЛ. Да, команда Валерия Карпина существенно потеряет в качестве в случае ухода этих исполнителей, однако прилично укрепит бюджет.
Самый дорогой актив армейцев — полузащитник Никола Влашич. Недавно издание Diario GOL сообщило об интересе «Реала» к 22-летнему хорвату. При этом transfermarkt.de оценивает хавбека в 22 миллиона евро. С игровой точки зрения эта сделка может стать критической, учитывая проблемы в других линиях, с финансовой — жизненно необходимой. Тем более, что ранее сообщалось о возможном приобретении армейцами полузащитника «Ливерпуля» Джердана Шачири, который близок Влашичу по функционалу.
Еще один кандидат на уход — хавбек Яка Бийол. Недавно словенец в интервью Vecer заявил, что недоволен своим положением в команде. Он подчеркнул, что мало играет и не прогрессирует. Кстати, именно в ЦСКА Бийол существенно прибавил в цене, которая возросла до 2,80 миллиона евро.
Не самым удачным приобретением
Противоположность Нжи — Максимилиан Филипп, ставший одним из лидеров обновленного «Динамо». Другое дело — его зарплата, составляющая 4 миллиона евро в год. Согласится ли немец на ее понижение в случае возможного кризиса — вопрос.
Самым очевидным решением
Кроме того,
Также не продлен контракт с полузащитником Лоренсо Мельгарехо — действующее соглашение рассчитано до этого лета. Парагваец может действовать и в другом амплуа, заменяя Айртона на позиции левого защитника. Но, похоже, Тедеско не видит его в составе: весной Лоренсо сыграл только 18 минут.
Пандемия коронавируса, а также экономический кризис, несомненно, окажут существенное влияние на футбольный мир. Это — и снижение зарплат, и не такие космические трансферные суммы.
В РПЛ ситуация серьезно затронет именно легионеров: как с учетом новых финансовых возможностей, так и