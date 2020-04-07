РПЛ после пандемии: кто из легионеров может покинуть наши топ-клубы

Источник: Спорт-Экспресс

Новая реальность — такое словосочетание постепенно входит в нашу жизнь вместе с пандемией коронавируса. Она касается не только повседневности, но и будущего. Спорт стал одной из наиболее пострадавших от распространения инфекции сфер, а футбол — в особенности. И вот уже клубы по всему миру сокращают зарплаты игроков, отправляют в вынужденный отпуск персонал, а кто-то и вовсе заявляет о самоликвидации — как словацкая «Жилина».

РПЛ — не исключение. В новых финансовых условиях наши топ-клубы могут устроить массовую распродажу легионеров. В первую очередь, тех, кто играет мало, но получает внушительную зарплату. Во вторую — тех, кого можно более-менее выгодно продать.

Рассмотрим ситуацию в составах ведущих российских команд.

Источник: Спорт-Экспресс

Каждое межсезонье петербуржцам пророчат продажу аргентинских легионеров, приобретенных под Роберто Манчини. В этот раз она особенно реальна, учитывая не только пандемию коронавируса, но и новый лимит — 8 иностранцев+17 россиян в заявке на сезон. Защитник Эммануэль Маммана потенциально считался одним из сильнейших исполнителей в премьер-лиге на своей позиции, однако дважды порвал «кресты» и выходил на поле мало. Хавбека Эмилиано Ригони два года подряд отправляли в аренду в Италию (в «Аталанту» и «Сампдорию»), но оба раза возвращали назад. Нападающий Себастьян Дриусси — игрок основы, даже несмотря на некоторые проблемы при действиях в обороне. Однако сам он, похоже, не против уйти из «Зенита»: ранее форвард говорил, что был готов перейти в «Майами» Дэвида Бекхэма.

Могла бы помочь с финансовой точки зрения продажа Малкома. Зарплата бразильца, по данным RMC, составляет 8 миллионов евро в год, а цена, по оценке transfermarkt.de — 38 миллионов. Но здесь сине-бело-голубые наверняка захотят для начала получить отдачу от дорогостоящего южноамериканца на поле.

Кроме того, в июне заканчивается контракт у капитана чемпионов страны Бранислава Ивановича — судьба нового соглашения пока под вопросом.

Источник: Спорт-Экспресс

Полузащитник «Интера» Жоау Мариу удачно вписался в команду Юрия Семина, серьезно пострадавшую от травм. Он — один из лучших ассистентов красно-зеленых во всех турнирах. Москвичи могут выкупить португальца за 18 миллионов евро, но, по утверждению итальянского журналиста Николо Скиры, хотят сбить цену. Пока переговоры между «Локо» и «Интером» идут, однако не ясно, найдутся ли у железнодорожников средства на столь дорогое приобретение в нынешних условиях.

Кроме того, пока не продлен контракт с нападающим Джефферсоном Фарфаном. Перуанцу уже 35 лет, а весь сезон-2019/20 форвард восстанавливается после воспаления хрящей коленного сустава. Его уход позволит разгрузить зарплатную ведомость.

Источник: Спорт-Экспресс

«Быки» находятся в более-менее понятной ситуации. Клуб явно делает ставку на воспитанников своей академии (посмотрите на заявку в последних матчах), а также молодых легионеров, приобретенных прошлым летом. Единственное исключение — 33-летний шведский форвард Маркус Берг. Контракт с ним изначально был рассчитан до конца этого сезона, поэтому уход ожидаем. Тем более, шведские СМИ уже сообщали о возможном переходе Берга в «Гетеборг». Свою задачу Маркус выполнил: скандинав — второй бомбардир «Краснодара» в РПЛ после Ари.

Источник: Спорт-Экспресс

Еще осенью сообщалось, что у дончан имеются финансовые проблемы. Часть их удалось решить, но кардинально на фоне пандемии коронавируса ситуация вряд ли улучшится. Зимой «СЭ» писал, что «Ростов» получал предложения по трансферам двух системообразующих футболистов — форварда Элдора Шомуродова и хавбека Матиаса Норманна. Один из клубов бундеслиги предлагал 15 миллионов евро за узбекского нападающего. А шведский опорник оценивался в 10 миллионов евро коллективом, представляющим АПЛ. Да, команда Валерия Карпина существенно потеряет в качестве в случае ухода этих исполнителей, однако прилично укрепит бюджет.

Источник: Спорт-Экспресс

Самый дорогой актив армейцев — полузащитник Никола Влашич. Недавно издание Diario GOL сообщило об интересе «Реала» к 22-летнему хорвату. При этом transfermarkt.de оценивает хавбека в 22 миллиона евро. С игровой точки зрения эта сделка может стать критической, учитывая проблемы в других линиях, с финансовой — жизненно необходимой. Тем более, что ранее сообщалось о возможном приобретении армейцами полузащитника «Ливерпуля» Джердана Шачири, который близок Влашичу по функционалу.

Еще один кандидат на уход — хавбек Яка Бийол. Недавно словенец в интервью Vecer заявил, что недоволен своим положением в команде. Он подчеркнул, что мало играет и не прогрессирует. Кстати, именно в ЦСКА Бийол существенно прибавил в цене, которая возросла до 2,80 миллиона евро.

Источник: Спорт-Экспресс

Не самым удачным приобретением бело-голубых прошлым летом можно назвать нападающего Клинтона Нжи: 1 гол в РПЛ при 3,60 xG, а также индивидуализм, часто заканчивающийся потерями мяча. Пока камерунец стоит 2,80 миллиона евро, проще его продать. Тем более, зимой москвичи купили форварда Николая Комличенко, уже показавшего высокий уровень.

Противоположность Нжи — Максимилиан Филипп, ставший одним из лидеров обновленного «Динамо». Другое дело — его зарплата, составляющая 4 миллиона евро в год. Согласится ли немец на ее понижение в случае возможного кризиса — вопрос.

Источник: Спорт-Экспресс

Самым очевидным решением красно-белых представляется отказ от выкупа нападающего Андре Шюррле у дортмундской «Боруссии». Немецкий легионер обошелся бы «Спартаку» в 8 миллионов евро, однако он вряд ли наиграл даже на половину этой суммы. Тем более, на Шюррле нашелся претендент в Турции: по информации «СЭ», в приобретении форварда заинтересован «Бешикташ».

Кроме того, по-прежнему возникают вопросы к трансферу хавбека Гуса Тила, который практически не играет при Доменико Тедеско. Самый дорогой легионер в истории «Спартака» просто не вписывается в тактику немецкого тренера. Возникает вопрос: не лучше ли продать голландца, пока он оценивается во вполне приличные 12 миллионов евро?

Также не продлен контракт с полузащитником Лоренсо Мельгарехо — действующее соглашение рассчитано до этого лета. Парагваец может действовать и в другом амплуа, заменяя Айртона на позиции левого защитника. Но, похоже, Тедеско не видит его в составе: весной Лоренсо сыграл только 18 минут.

Итог

Пандемия коронавируса, а также экономический кризис, несомненно, окажут существенное влияние на футбольный мир. Это — и снижение зарплат, и не такие космические трансферные суммы.