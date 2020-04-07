Начнем потихоньку: матчи РПЛ могут возобновиться при пустых трибунах

Источник: ИТАР-ТАСС

Матчи чемпионата России по футболу после возобновления сезона, возможно, будут проводиться без зрителей. По информации «Известий», такой вариант обсуждался на общем собрании клубов РПЛ, прошедшем в конце минувшей недели. На данный момент большинство чемпионатов в командных видах спорта досрочно завершены из-за пандемии коронавируса.

В РПЛ осталось доиграть лишь восемь туров. УЕФА настаивает на том, чтобы чемпионат был завершен полноценно, а не прерван досрочно.

— Если к лету в России всё еще будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий, то сезон РПЛ планируют завершить при пустых трибунах, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. — На данном этапе других вариантов у нашего чемпионата нет. Важно учитывать плотность календаря и погодные условия в стране. Если нынешний сезон будет сильно затянут, появятся большие проблемы в следующем. При этом все держат в голове, что летом 2021 года состоится чемпионат Европы, и следующий сезон нужно завершить не позже середины мая.

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Собеседник «Известий» подчеркнул, что ограничение на посещение стадионов болельщиками может коснуться не всех восьми оставшихся туров, а только стартового отрезка. Все зависит от эпидемиологической ситуации в России. Такой вариант действительно обсуждался, подтвердил «Известиям» спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

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— Проговаривали на общем собрании такой вариант, — заявил функционер. — У лиги есть телевизионный контракт, обязательства которого нужно выполнять. Поэтому рассматривалась возможность доиграть сезон без зрителей или хотя бы стартовать при пустых трибунах.

На момент объявления пандемии некоторые матчи в Европе уже проходили без болельщиков или с ограничением по числу зрителей. Это вызвало много негодования как со стороны фанатов, так и со стороны клубов. Теперь, когда все турниры уже на паузе, риторика поменялась.

Даже президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что играть при пустых трибунах лучше, чем не играть вообще. Ранее в западных СМИ появлялась информация, что оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти без зрителей. Вероятно, в ближайшее время такие рекомендации УЕФА даст и национальным чемпионатам.

Однозначно было бы правильным решением играть пока без болельщиков. Думаю, УЕФА понимает, что здоровье людей сейчас превыше всего, и отталкивается от этого. Конечно, матчи при пустых трибунах смотрятся очень непривычно, и в плане эмоций это будет совсем другой футбол. Но нужно просто перетерпеть этот момент. Сейчас уже все прекрасно понимают, что коронавирус — очень неприятная зараза. И я не думаю, что будут какие-то противники матчей без болельщиков на начальных этапах возобновления сезонов. Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков