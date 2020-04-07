Василий Березуцкий: Кажется, чемпионат не будет доигран. Непонятно, куда мы его вставим
Заместитель гендиректора ЦСКА по спортивным вопросам Василий Березуцкий сомневается, что сезон-2019/20 можно будет доиграть.
Заместитель гендиректора ЦСКА по спортивным вопросам Василий Березуцкий сомневается, что сезон-2019/20 можно будет доиграть.
Чемпионат России был прерван
— Подготовиться к сезону можно за 20 дней, абсолютно легко, — сказал Березуцкий в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Мне кажется, чемпионат не будет доигран, и непонятно, куда мы его вставим. Но у тренера должны быть готовы и другие варианты. Они наверняка получают информацию из РФС. Но сейчас мы все не знаем, сколько это продлится.
Желание наше и желание других команд несильно повлияет на
— Насколько приемлемо доиграть чемпионат в закрытом режиме в одном месте?
— Наверное, это было бы неплохим решением в моем понимании. Понимаю, что футбол без зрителей — это другой вид спорта. Но доиграть без зрителей — это хотя бы вариант. Но мы не можем говорить за власти. Если
По последним данным, всего выявлено 1 331 032 случая заражения коронавирусом на территории 184 стран. Умерших — 73 917 человек, выздоровело — 275 851.
По данным Роспотребнадзора на 6 апреля, в России зарегистрированы 6 343 случая коронавируса, 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.