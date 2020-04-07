Текущие события
Футбол. Зарубежный
4.04
Шахтер С
Неман
00
Футбол. Зарубежный
4.04
БАТЭ
Рух
10
Футбол. Зарубежный
4.04
Динамо Брс
Славия М
12
Футбол. Зарубежный
5.04
Энергетик-БГУ
Минск
20
Футбол. Зарубежный
5.04
Смолевичи
Витебск
01
Футбол. Зарубежный
5.04
Ислочь
Слуцк
23
Все события
Фоторепортажи
23Первая победа Слуцкого в «Рубине»
12Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
12:39 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» является самым тестируемым РУСАДА клубом Российской премьер-лиги в 2020 году

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Московский «Локомотив» стал самым тестируемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) клубом Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам трех первых месяцев 2020 года. Согласно материалам РУСАДА, предоставленным ТАСС, за январь, февраль и март было проверено шесть футболистов этой команды.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Вратарь железнодорожников Маринато Гилерме и полузащитник этого клуба Рифат Жемалетдинов в настоящее время являются самыми тестируемыми футболистами 2020 года. Они в текущем году проходили допинг-контроль по два раза (в январе и в марте).

В марте РУСАДА протестировало 14 футболистов РПЛ. В петербургском «Зените» проверили на допинг четырех игроков (Александр Ерохин, Вячеслав Караваев, Михаил Кержаков и Юрий Жирков), трех — в московском «Спартаке» (Зелимхан Бакаев, Александр Соболев, Роман Зобнин), «Краснодаре» (Ари, Матвей Сафонов, Егор Сорокин) и «Локомотиве» (Гилерме, Жемалетдинов, Владислав Игнатьев), одного — в грозненском «Ахмате» (Андрей Семенов).

В феврале РУСАДА не тестировало игроков РПЛ, в январе было проверено на допинг пять футболистов «Локомотива» (Гилерме, Жемалетдинов, Дмитрий Баринов, Александр Коломейцев и Алексей Миранчук). Всего за три месяца РУСАДА протестировало 17 игроков Российской премьер-лиги.

Самыми тестируемыми Российским антидопинговым агентством футболистами РПЛ в 2019 году стали нападающий московского ЦСКА Федор Чалов и защитник «Ахмата» Семенов. Они трижды проходили проверку на допинг.

Читайте также
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Руководители не смогли найти деньги на зарплаты и полезли в карман налогоплательщиков
"Странное ощущение от этого письма. Опубликовано оно было в день смеха"
Гэтжи вместо Хабиба и Страна Дураков вместо UFC
Кокорин попал в сферу интересов «Лацио»
Начнем потихоньку: ЧР может возобновиться при пустых трибунах
Военные сборы для звезды АПЛ. Он станет морским пехотинцем
СМИ: «Сельта» не разрешала Смолову возвращаться в Россию
Легкоатлетка Семеня превзошла Роналду в его челлендже (видео)
Березуцкий: Кажется, чемпионат не будет доигран
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь