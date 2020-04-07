«Локомотив» является самым тестируемым РУСАДА клубом Российской премьер-лиги в 2020 году

Источник: РИА "Новости"

Вратарь железнодорожников Маринато Гилерме и полузащитник этого клуба Рифат Жемалетдинов в настоящее время являются самыми тестируемыми футболистами 2020 года. Они в текущем году проходили допинг-контроль по два раза (в январе и в марте).

В марте РУСАДА протестировало 14 футболистов РПЛ. В петербургском «Зените» проверили на допинг четырех игроков (Александр Ерохин, Вячеслав Караваев, Михаил Кержаков и Юрий Жирков), трех — в московском «Спартаке» (Зелимхан Бакаев, Александр Соболев, Роман Зобнин), «Краснодаре» (Ари, Матвей Сафонов, Егор Сорокин) и «Локомотиве» (Гилерме, Жемалетдинов, Владислав Игнатьев), одного — в грозненском «Ахмате» (Андрей Семенов).

В феврале РУСАДА не тестировало игроков РПЛ, в январе было проверено на допинг пять футболистов «Локомотива» (Гилерме, Жемалетдинов, Дмитрий Баринов, Александр Коломейцев и Алексей Миранчук). Всего за три месяца РУСАДА протестировало 17 игроков Российской премьер-лиги.