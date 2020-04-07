Текущие события
Футбол. Зарубежный
4.04
Шахтер С
Неман
00
Футбол. Зарубежный
4.04
БАТЭ
Рух
10
Футбол. Зарубежный
4.04
Динамо Брс
Славия М
12
Футбол. Зарубежный
5.04
Энергетик-БГУ
Минск
20
Футбол. Зарубежный
5.04
Смолевичи
Витебск
01
Футбол. Зарубежный
5.04
Ислочь
Слуцк
23
Все события
Фоторепортажи
12Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
35Как коронавирус изменил хоккей. Главные фото матча «Спартак» — «Динамо», на который запретили приходить болельщикам
13:08 (мск), источник: ТАСС

Руководство и тренеры ФК «Зенит» вслед за игроками согласились сократить зарплаты вдвое

МОСКВА, 7 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство и тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» вслед за игроками команды согласились на сокращение зарплаты на 50 процентов. Об этом ТАСС во вторник сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В понедельник Медведев сообщил ТАСС о том, что петербургский клуб договорился о снижении зарплаты футболистам во внесоревновательный период из-за пандемии коронавируса на 50 процентов. Ранее Российский футбольный союз приостановил все российские футбольные соревнования до 31 мая. В чемпионате России на данный момент сыграно 22 из 30 запланированных туров.

«Вчера Сергей Семак мне позвонил и сообщил о том, что тренерский штаб присоединяется [к сокращению зарплаты]. Условия те же — сокращение на 50 процентов на апрель и май, — сказал Медведев. — Это показывает, что в клубе есть единство. Топ-менеджмент тоже присоединился к этому».

«Зенит» после 22 туров набрал 50 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Отрыв от занимающего второе место московского «Локомотива» составляет девять очков.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,3 млн человек, зафиксировано более 70 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 497 случаев заражения, выздоровели 494 человека, умерли 58.

Читайте также
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Руководители не смогли найти деньги на зарплаты и полезли в карман налогоплательщиков
"Странное ощущение от этого письма. Опубликовано оно было в день смеха"
Гэтжи вместо Хабиба и Страна Дураков вместо UFC
Кокорин попал в сферу интересов «Лацио»
РЕН ТВ покажет турнир UFC 249, несмотря на отсутствие Хабиба
«Барселона» Гвардиолы, выигравшая все титулы. Где они сейчас?
Матчи чемпионатов Испании и Италии могут пройти в Казахстане
ЦСКА предложил игрокам самое серьезное снижение зарплат в РПЛ
Кремль отреагировал на обвинение во взятке за проведение ЧМ-2018
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь