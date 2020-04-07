Руководство и тренеры ФК «Зенит» вслед за игроками согласились сократить зарплаты вдвое

Источник: РИА "Новости"

В понедельник Медведев сообщил ТАСС о том, что петербургский клуб договорился о снижении зарплаты футболистам во внесоревновательный период из-за пандемии коронавируса на 50 процентов. Ранее Российский футбольный союз приостановил все российские футбольные соревнования до 31 мая. В чемпионате России на данный момент сыграно 22 из 30 запланированных туров.

«Вчера Сергей Семак мне позвонил и сообщил о том, что тренерский штаб присоединяется [к сокращению зарплаты]. Условия те же — сокращение на 50 процентов на апрель и май, — сказал Медведев. — Это показывает, что в клубе есть единство. Топ-менеджмент тоже присоединился к этому».

«Зенит» после 22 туров набрал 50 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Отрыв от занимающего второе место московского «Локомотива» составляет девять очков.