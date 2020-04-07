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18:33 (мск), источник: Газета.Ру

Гендиректор «Уфы» оценил вероятность исчезновения клуба из-за коронавируса

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил вероятность исчезновения клуба из-за коронавируса, передает Metaratings.ru.

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Источник: РИА "Новости"

«Не думаю, что будет расслоение между большими и малыми клубами. Все останутся на своих позициях. Политика, которую мы ведем, позволяет нам двигаться дальше. Мы можем ужаться. Если бы эта ситуация была года через два, то мы были бы к ней готовы», — сказал Газизов.

Напомним, чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ) прерван до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

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20 декабря 2019© Ньюстюб
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