Гендиректор «Уфы» оценил вероятность исчезновения клуба из-за коронавируса

«Не думаю, что будет расслоение между большими и малыми клубами. Все останутся на своих позициях. Политика, которую мы ведем, позволяет нам двигаться дальше. Мы можем ужаться. Если бы эта ситуация была года через два, то мы были бы к ней готовы», — сказал Газизов.