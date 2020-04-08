ФК «Ахмат» возобновит тренировки не раньше 4 мая

Источник: РИА "Новости"

«Ориентировочная дата возобновления тренировок назначена, пока это 4 мая. Дальше будем созваниваться и решать, стоит нам возвращаться или нет. Будем смотреть на обстановку и координировать действия», — сказал Айдамиров.

Ранее представитель руководства клуба из столицы Чеченской Республики заявлял ТАСС, что футболисты приступят к тренировкам после рекомендации регионального правительства.

Из-за распространения коронавируса футбольные соревнования в стране приостановлены до 31 мая. На данный момент команды — участницы Тинькофф — Российской премьер-лиги сыграли по 22 матча из 30 запланированных. «Ахмат» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Отставание от 12-й строчки, которая гарантирует сохранение места в высшем дивизионе, составляет 4 очка.