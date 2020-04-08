Текущие события
Футбол. Зарубежный
4.04
Шахтер С
Неман
00
Футбол. Зарубежный
4.04
БАТЭ
Рух
10
Футбол. Зарубежный
4.04
Динамо Брс
Славия М
12
Футбол. Зарубежный
5.04
Энергетик-БГУ
Минск
20
Футбол. Зарубежный
5.04
Смолевичи
Витебск
01
Футбол. Зарубежный
5.04
Ислочь
Слуцк
23
Все события
Фоторепортажи
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
12Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
13:25 (мск), источник: ТАСС

ФК «Ахмат» возобновит тренировки не раньше 4 мая

МОСКВА, 8 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Игроки футбольного клуба «Ахмат» вернутся к тренировкам не раньше 4 мая. Об этом ТАСС сообщил вице-президент и генеральный директор грозненцев Ахмед Айдамиров.

Наверх
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано8 672 +1 175
Скончалось63 +5
Выздоровело580 +86
Инфицировано1 441 128 +81 730
Скончалось82 992 +7 047
Выздоровело307 819 +18 710
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:52 MSK, 08.04
Источник: РИА "Новости"

«Ориентировочная дата возобновления тренировок назначена, пока это 4 мая. Дальше будем созваниваться и решать, стоит нам возвращаться или нет. Будем смотреть на обстановку и координировать действия», — сказал Айдамиров.

Ранее представитель руководства клуба из столицы Чеченской Республики заявлял ТАСС, что футболисты приступят к тренировкам после рекомендации регионального правительства.

Из-за распространения коронавируса футбольные соревнования в стране приостановлены до 31 мая. На данный момент команды — участницы Тинькофф — Российской премьер-лиги сыграли по 22 матча из 30 запланированных. «Ахмат» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Отставание от 12-й строчки, которая гарантирует сохранение места в высшем дивизионе, составляет 4 очка.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,4 млн человек, зафиксировано свыше 80 тыс. летальных исходов.

Читайте также
Ахмат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Руководители не смогли найти деньги на зарплаты и полезли в карман налогоплательщиков
"Странное ощущение от этого письма. Опубликовано оно было в день смеха"
«Реал» не планирует возвращать Роналду
Лучший бомбардир чемпионата Англии в истории попал в больницу
Зидан рассчитывает на переход форварда ПСЖ в «Реал»
Неужели в Казахстане? Италия выбрала место для игр Серии A
Противник спорта РФ отреагировал на сведения о взятке ФИФА за ЧМ
Техдиректор «Удинезе»: Чемпионат Англии доигран не будет
ФИФА изменит сроки трансферных окон
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь