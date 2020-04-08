ФК «Ахмат» возобновит тренировки не раньше 4 мая
МОСКВА, 8 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Игроки футбольного клуба «Ахмат» вернутся к тренировкам не раньше 4 мая. Об этом ТАСС сообщил
МОСКВА, 8 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Игроки футбольного клуба «Ахмат» вернутся к тренировкам не раньше 4 мая. Об этом ТАСС сообщил
«Ориентировочная дата возобновления тренировок назначена, пока это 4 мая. Дальше будем созваниваться и решать, стоит нам возвращаться или нет. Будем смотреть на обстановку и координировать действия», — сказал Айдамиров.
Ранее представитель руководства клуба из столицы Чеченской Республики заявлял ТАСС, что футболисты приступят к тренировкам после рекомендации регионального правительства.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,4 млн человек, зафиксировано свыше 80 тыс. летальных исходов.