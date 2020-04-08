Президент «Урала»: Мы не сокращали зарплаты игрокам. Вернутся легионеры — тогда и посмотрим

— Наша позиция не поменялась, — сказал Иванов. — Надо же с игроками разговаривать, а у нас легионеры разъехались. Как тут можно договориться? Приедут — тогда посмотрим. До 1 мая никаких решений не будет. Поляки сидят на карантине в Польше, как я с ними свяжусь? Нет, мы не решали этот вопрос. И потом, у нас не такие зарплаты, как в «Спартаке». Так что тема довольно тонкая… (Виталий Айрапетов).