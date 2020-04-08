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14:39 (мск), источник: ТАСС

Матчи кибертурнира РПЛ за два дня набрали 875 тыс. просмотров

МОСКВА, 8 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Матчи первого кибертурнира Российской премьер-лиги (РПЛ) в футбольном симуляторе eFootball Pro Evolution Soccer 2020 (eFootball PES 2020) за два дня в социальных сетях набрали 875 тыс. просмотров. Об этом ТАСС сообщил коммерческий директор РПЛ Павел Суворов.

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Премьер-лига после приостановки Тинькофф — чемпионата России по футболу объявила о проведении серии кибертурниров с участием профессиональных игроков. Первый из них прошел 4—5 апреля, победителем стал игрок виртуальной команды «Сочи» Сергей Ванюшин, в финале по сумме двух матчей (4:1 и 2:1) обыгравший представлявшего московский «Спартак» Олега Ишуткина.

«Первый из серии кибертурниров оцениваем в целом очень положительно, он получился по-настоящему интересным и содержательным, — сказал Суворов. — Мы мобилизовались и организовали все в кратчайшие сроки. Соревнования поддержали все клубы РПЛ, а игроки, представляющие виртуальные команды, сильнейшие в России в дисциплине Pro Evolution Soccer».

«В это непростое время мы дали болельщикам и аудитории футбола хоть какие-то живые эмоции и контент, — отметил собеседник агентства. — Порадовали медиапоказатели, общая аудитория трансляций была значительной для этого вида спорта — суммарно на всех площадках за два дня трансляции собрали 875 тысяч просмотров. Под турнир мы запустили новый канал РПЛ на платформе Twitch, который тут же показал хороший рост по аудитории».

Также коммерческий директор РПЛ высказался о сложностях, связанных с организацией первого турнира. «Дистанционный онлайн-турнир, 16 точек интернет-соединения, жесткое расписание, организация трансляций — все это потребовало больших энергозатрат. Мы очень благодарны всем, кто нам помогал в организации. Мы решили немного изменить формат турнира и оптимизировать организационные процессы, одну серию мы будем проводить не за два дня, а за неделю (7 апреля РПЛ анонсировала проведение киберлиги в еженедельном формате вплоть до 31 мая — прим. ТАСС)», — добавил Суворов.

РПЛ в середине 2018 года заключила соглашение об эксклюзивном партнерстве с японской компанией Konami. Таким образом, начиная с PES 2019 чемпионат России официально представлен только в этой игре. В 2019 и 2020 годах прошли розыгрыши киберлиги чемпионата России в актуальных версиях игры Pro Evolution Soccer.

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