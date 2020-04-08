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15:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Руководство «Тамбова» пошло на сокращение своей зарплаты на треть

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Сергей Астахов. Руководство и все рядовые сотрудники футбольного клуба «Тамбов» пошли на сокращение своих зарплат на одну треть на время самоизоляции из-за коронавируса, футболистов данная мера не коснулась, заявил РИА Новости спортивный директор команды Павел Худяков.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:26 MSK, 08.04
Источник: РИА "Новости"

Футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая из-за распространения коронавируса. Ранее выступающие в РПЛ московские «Спартак» и «Динамо», казанский «Рубин», петербургский «Зенит» и «Уфа» объявили о снижении зарплат игрокам на время самоизоляции.

«У ребят и так маленькие зарплаты, считаю, они отрабатывают их на 300%. Понятно, что любая экономия денег для “Тамбова” существенна, но мы решили не урезать. Сокращать просто некуда. Руководство и все сотрудники клуба получают две трети зарплаты, в будущем, когда всё наладится, если будет возможность, компенсируем эти потери», — сказал Худяков по телефону.

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