Руководство «Тамбова» пошло на сокращение своей зарплаты на треть

Футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая из-за распространения коронавируса. Ранее выступающие в РПЛ московские «Спартак» и «Динамо», казанский «Рубин», петербургский «Зенит» и «Уфа» объявили о снижении зарплат игрокам на время самоизоляции.

«У ребят и так маленькие зарплаты, считаю, они отрабатывают их на 300%. Понятно, что любая экономия денег для “Тамбова” существенна, но мы решили не урезать. Сокращать просто некуда. Руководство и все сотрудники клуба получают две трети зарплаты, в будущем, когда всё наладится, если будет возможность, компенсируем эти потери», — сказал Худяков по телефону.