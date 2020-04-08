Руководство «Тамбова» пошло на сокращение своей зарплаты на треть
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Сергей Астахов. Руководство и все рядовые сотрудники футбольного клуба «Тамбов» пошли на сокращение своих зарплат на одну треть на время самоизоляции
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Сергей Астахов. Руководство и все рядовые сотрудники футбольного клуба «Тамбов» пошли на сокращение своих зарплат на одну треть на время самоизоляции
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«У ребят и так маленькие зарплаты, считаю, они отрабатывают их на 300%. Понятно, что любая экономия денег для “Тамбова” существенна, но мы решили не урезать. Сокращать просто некуда. Руководство и все сотрудники клуба получают две трети зарплаты, в будущем, когда всё наладится, если будет возможность, компенсируем эти потери», — сказал Худяков по телефону.