ЦСКА согласовал с игроками понижение зарплат. Главным инициатором в команде был Акинфеев
Как стало известно «Чемпионату», руководство ЦСКА договорилось с футболистами о понижении зарплат в связи с паузой
Как стало известно «Чемпионату», руководство ЦСКА договорилось с футболистами о понижении зарплат в связи с паузой
По договорённости сторон выплаты с 19 марта, когда команды ушли карантин, и до 31 марта будут снижены на 50 процентов. В апреле игрокам также будет выплачена половина их оклада. Как только будут возобновлены тренировки, футболисты начнут получать 70 процентов от зарплаты. Начиная с первого матча после возобновления чемпионата выплаты будут производиться в полном объеме.
При этом главным сторонником понижения зарплат среди футболистов ЦСКА был капитан команды — вратарь Игорь Акинфеев.
Ранее о снижении зарплат с игроками договорились «Спартак», «Динамо», «Рубин», «Уфа» и «Зенит». Некоторые клубы Российской