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20:36 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА согласовал с игроками понижение зарплат. Главным инициатором в команде был Акинфеев

Как стало известно «Чемпионату», руководство ЦСКА договорилось с футболистами о понижении зарплат в связи с паузой из-за пандемии коронавируса.

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По договорённости сторон выплаты с 19 марта, когда команды ушли карантин, и до 31 марта будут снижены на 50 процентов. В апреле игрокам также будет выплачена половина их оклада. Как только будут возобновлены тренировки, футболисты начнут получать 70 процентов от зарплаты. Начиная с первого матча после возобновления чемпионата выплаты будут производиться в полном объеме.

При этом главным сторонником понижения зарплат среди футболистов ЦСКА был капитан команды — вратарь Игорь Акинфеев.

Ранее о снижении зарплат с игроками договорились «Спартак», «Динамо», «Рубин», «Уфа» и «Зенит». Некоторые клубы Российской Премьер-Лиги продолжают вести переговоры на эту тему.

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