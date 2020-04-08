«Я скучаю по тебе». Промес ответил «Спартаку», опубликовавшему видео с его хет-триком
Бывший нападающий московского «Спартака» Квинси Промес, выступающий за «Аякс», прокомментировал пост
Бывший нападающий московского «Спартака» Квинси Промес, выступающий за «Аякс», прокомментировал пост
«В этот день, два года назад, Квинси Промес оформил
«Я скучаю по тебе», — написал в комментариях Промес, поставив эмодзи с сердечком.
«Не за что, бро», — пошутил
8 апреля 2018 года московский «Спартак» на выезде разгромил махачкалинский «Анжи» со счётом 4:1. Встреча состоялась на стадионе «Анжи-Арена». Героем матча стал Промес, который оформил