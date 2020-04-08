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20:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Я скучаю по тебе». Промес ответил «Спартаку», опубликовавшему видео с его хет-триком

Бывший нападающий московского «Спартака» Квинси Промес, выступающий за «Аякс», прокомментировал пост красно-белых о своём хет-трике в матче с «Анжи».

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Источник: AP 2020

«В этот день, два года назад, Квинси Промес оформил хет-трик в ворота «Анжи» и стал лучшим иностранным бомбардиром в истории «Спартака», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Спартака» в «Инстаграме».

«Я скучаю по тебе», — написал в комментариях Промес, поставив эмодзи с сердечком.

«Не за что, бро», — пошутил экс-полузащитник москвичей Софьян Ханни, обратившись к Промесу.

8 апреля 2018 года московский «Спартак» на выезде разгромил махачкалинский «Анжи» со счётом 4:1. Встреча состоялась на стадионе «Анжи-Арена». Героем матча стал Промес, который оформил хет-трик. Ещё один гол забил защитник красно-белых Илья Кутепов. В составе махачкалинцев голом отметился Хуан Лескано.

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