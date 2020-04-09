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12:57 (мск), источник: Vesti.kz

Футболисты сборной Казахстана подешевели в российской премьер-лиге из-за коронавируса

По данным Transfermarkt, российская футбольная премьер-лига из-за коронавируса подешевела на более чем 213 миллионов евро. Общая стоимость клубов упала с 1,136 миллиарда до 922 миллионов 600 тысяч евро. Уценка коснулась и игроков сборной Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:26 MSK, 09.04
Источник: AP 2020

Например, 27-летний полузащитник Исламбек Куат, выступающий с этого года за «Оренбург», подешевел с 2 до 1,6 миллиона евро.

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Его 28-летний одноклубник Джордже Деспотович, известный казахстанским болельщикам по выступлениям за «Жетысу», «Кайрат», «Астану» и «Тобол», также потерял в цене — с 2,8 до 2,2 миллиона евро.

Играющий с начала прошлого года за «Ростов» 22-летний хавбек Бахтиер Зайнутдинов подешевел с 1,7 до 1,5 миллиона евро.

Представляющий с января 2019 года «Сочи» 21-летний вингер Акмаль Бахтияров сохранил свою прежнюю стоимость на отметке 200 тысяч евро.

Отметим, что чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса после 22 туров. По их итогам «Ростов» с 38 очками расположился на четвертом месте из 16, «Сочи» с 24 очками — на 12-м, «Оренбург» с 23 баллами — на 13-м.

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