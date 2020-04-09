Футболисты сборной Казахстана подешевели в российской премьер-лиге из-за коронавируса

Источник: AP 2020

Например, 27-летний полузащитник Исламбек Куат, выступающий с этого года за «Оренбург», подешевел с 2 до 1,6 миллиона евро.

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Его 28-летний одноклубник Джордже Деспотович, известный казахстанским болельщикам по выступлениям за «Жетысу», «Кайрат», «Астану» и «Тобол», также потерял в цене — с 2,8 до 2,2 миллиона евро.

Играющий с начала прошлого года за «Ростов» 22-летний хавбек Бахтиер Зайнутдинов подешевел с 1,7 до 1,5 миллиона евро.

Представляющий с января 2019 года «Сочи» 21-летний вингер Акмаль Бахтияров сохранил свою прежнюю стоимость на отметке 200 тысяч евро.