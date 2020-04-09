Капитан ФК «Спартак» Джикия стал донором крови для детского центра гематологии

«Центр продолжает работу в обычном режиме, потому что маленьким пациентам каждый день нужна донорская кровь. В связи с введением в Москве особого режима количество доноров сократилось в четыре раза. По этой причине кровь сдают родители заболевших детей и сотрудники медицинского центра. Мы обращаемся ко всем болельщикам с просьбой поддержать детей и сдать кровь для нуждающихся в срочном лечении», — говорится в заявлении фонда.