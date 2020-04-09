Капитан ФК «Спартак» Джикия стал донором крови для детского центра гематологии
ТАСС, 9 апреля. Капитан московского футбольного клуба «Спартак» Георгий Джикия принял участие в акции фонда «Спартак — детям», став донором крови. Об этом сообщает
ТАСС, 9 апреля. Капитан московского футбольного клуба «Спартак» Георгий Джикия принял участие в акции фонда «Спартак — детям», став донором крови. Об этом сообщает
Футболист сдал кровь для Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.
«Центр продолжает работу в обычном режиме, потому что маленьким пациентам каждый день нужна донорская кровь. В связи с введением в Москве особого режима количество доноров сократилось в четыре раза. По этой причине кровь сдают родители заболевших детей и сотрудники медицинского центра. Мы обращаемся ко всем болельщикам с просьбой поддержать детей и сдать кровь для нуждающихся в срочном лечении», — говорится в заявлении фонда.
Чемпионат России по футболу приостановлен до 31 мая