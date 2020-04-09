«Не обижайте футболистов!» Колонка для «СЭ» Юрия Семина
Главный тренер железнодорожников выступил с авторской колонкой для «СЭ» — о чрезмерном внимании к готовности футболистов РПЛ отказываться от части зарплат на время коронавируса.
Главный тренер железнодорожников выступил с авторской колонкой для «СЭ» — о чрезмерном внимании к готовности футболистов РПЛ отказываться от части зарплат на время коронавируса.
Повсюду обсуждают, видимо, самую актуальную во времена эпидемии коронавируса тему — кто из футболистов больше отдал клубу от своей зарплаты, кто меньше, а кто не отдал совсем. Вокруг игроков развернулась настоящая истерия. Иногда создается впечатление, что от этого зависит, остановят ли коронавирус.
Причем, судя по информационному потоку, других видов спорта и, более того, сфер деятельности в России не существует. Допустим, хоккеисты КХЛ после объявления о закрытии сезона не упоминаются вообще. Ничего не слышно о представителях мира
Никто не задается вопросом о сокращении зарплат членов Госдумы или
Может, я
Поверьте, они не остались безучастными к тому, что происходит сейчас в стране и мире. Почти все футболисты — из бедных семей, а потому все о своем детстве помнят, стоят двумя ногами на земле, всегда помогали и будут помогать людям. Просто они не кричат об этом на каждом углу. Знаю, что и сейчас многие, не афишируя этого, адресно оказывают помощь людям, которые в этом особенно нуждаются, — в частности, детским домам, тем, кто серьезно болен.
Я не видел ни одного футболиста, в том числе из нашей команды, который относился бы к этому
Вообще, грести футболистов всех команд под одну гребенку — неверно. Большинство клубов нижней половины таблицы, не говоря о низших лигах, платит своим игрокам достаточно скромные — по крайней мере, по футбольным меркам — зарплаты, которые сейчас становятся еще меньше
из-западения курса рубля.
В Российской
320 дней в году у футболистов — напряженные, контактные тренировки и игры. Мало кто задумывается о том, что каждый день, на любом таком занятии, в любом матче они рискуют получить серьезную травму, которая прекратит их карьеру.
Не нужно забывать о том, что игровая карьера футболиста длится чаще всего 10−12 лет, а потом у него начинается совсем другая жизнь, и большинство не может даже и мечтать о прежних доходах. И сегодняшние игроки видят наше поколение, большинство которого живет на одну пенсию.
Многие мои сверстники,
Не забудем и о другом. Футболисты, подписывая контракт, все имиджевые права на сто процентов отдают клубу. В отличие, допустим, от певцов, людей искусства, они не имеют права самостоятельно участвовать ни в какой рекламной деятельности. Все подобные доходы принадлежат клубам.
А дальше уже наполнение клубной казны зависит от профессиональной работы их руководителей. Кто правильнее работает — тот и богаче. Вроде бы «Ювентус» заплатил огромную сумму за Криштиану Роналду — но все было рассчитано, потому что чуть ли не за месяц эти деньги оказались отбиты за счет одной только продажи его футболок!
Игроки «Локомотива» заработали очень серьезную сумму для клуба, два года подряд выходя в групповой турнир Лиги чемпионов. На это
В той же Англии клубы
Вот случилась непредсказуемая ситуация с коронавирусом. И мы видим обширный список компаний, фирм, организаций из самых разных областей деятельности, которые получат в связи с возникшими
Потому что футбол — это большая и важная отрасль, которой сегодня сильно не хватает для улучшения настроения очень многих людей. Футбола нет только месяц — а сотни тысяч, если не миллионы, уже не знают, куда себя деть, не понимают, что им по телевидению смотреть! Это — серьезная часть жизни.
Всем нам, в том числе и клубам, нужно понять, что главные действующие лица в лиге — это футболисты. Поэтому не надо сейчас оказывать на них давления, кто и сколько из зарплат клубам даст. Никого так не прессуют! Это так же неправильно, как и представлять игроков людьми, не понимающими текущую ситуацию.
Все они понимают. И готовы вместе со всеми остальными делать все, чтобы выйти из этого сложного положения. Просто они хотят, чтобы к ним относились с должным уважением, и это нормальное человеческое желание.
Игроков нельзя обижать! За ними, подписавшими контракт, стоят не только они сами, но и их семьи. Иногда — громадные, как, например, у выступающих в нашей стране игроков из Бразилии. Они все живут на то, что пришлет из России их сын, брат, племянник.
У большинства российских футболистов ситуация похожая. Повторяю: они из бедных семей, многие — из маленьких городов, где негде работать. И семьи полностью зависят от них. Об этом тоже нельзя забывать!
Очень просто сказать игроку: «Отдай часть зарплаты!» Тем более что такой призыв будет пользоваться популярностью у части народа. Гораздо сложнее относиться к футболисту с уважением, причем всегда и вне зависимости от ситуации.
Но — и гораздо правильнее. Потому что он, футболист, приносит очень многим людям те эмоции, которых им сегодня так не хватает. И об этом никогда нельзя забывать.