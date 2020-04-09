«Не обижайте футболистов!» Колонка для «СЭ» Юрия Семина

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Повсюду обсуждают, видимо, самую актуальную во времена эпидемии коронавируса тему — кто из футболистов больше отдал клубу от своей зарплаты, кто меньше, а кто не отдал совсем. Вокруг игроков развернулась настоящая истерия. Иногда создается впечатление, что от этого зависит, остановят ли коронавирус.

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Причем, судя по информационному потоку, других видов спорта и, более того, сфер деятельности в России не существует. Допустим, хоккеисты КХЛ после объявления о закрытии сезона не упоминаются вообще. Ничего не слышно о представителях мира шоу-бизнеса, которые, как и спортсмены, не имеют сейчас возможности заниматься своим делом.

Никто не задается вопросом о сокращении зарплат членов Госдумы или топ-менеджеров различных компаний, которые также не могут — полностью или частично — осуществлять свою деятельность. Читал, что президент донецкого пожертвовал на борьбу с коронавирусом гигантскую сумму — 10 миллионов евро. В России о чем-то даже отдаленно похожем на это слышать и читать не доводилось.

Может, я что-то пропустил. Но говорят почему-то только о футболистах. Убежден, что такой крен внимания в их сторону абсолютно несправедлив.

Поверьте, они не остались безучастными к тому, что происходит сейчас в стране и мире. Почти все футболисты — из бедных семей, а потому все о своем детстве помнят, стоят двумя ногами на земле, всегда помогали и будут помогать людям. Просто они не кричат об этом на каждом углу. Знаю, что и сейчас многие, не афишируя этого, адресно оказывают помощь людям, которые в этом особенно нуждаются, — в частности, детским домам, тем, кто серьезно болен.

Я не видел ни одного футболиста, в том числе из нашей команды, который относился бы к этому по-другому! Нужно просто правильно с ними вести переговоры и к каждому случаю относиться индивидуально, видеть в людях личностей. И тогда будет взаимопонимание. А говорить: «Вы должны то-то и то-то» — дело нехитрое.

Вообще, грести футболистов всех команд под одну гребенку — неверно. Большинство клубов нижней половины таблицы, не говоря о низших лигах, платит своим игрокам достаточно скромные — по крайней мере, по футбольным меркам — зарплаты, которые сейчас становятся еще меньше из-за падения курса рубля.

В Российской премьер-лиге сейчас есть всего пять-шесть команд с бюджетом, который соответствует, заметьте, не ведущим, а средним европейским клубам. В их число входит наш «Локомотив». У нас все в белую, мы, будучи законопослушными гражданами России, с каждого заработанного рубля платим налоги. И эти деньги не выводятся ни в какие офшоры, а остаются здесь. Таким образом игрок создает финансовую «подушку», которая помогает ему в последующей жизни и позволяет обеспечить себя, а при лучших раскладах — и своих детей.

320 дней в году у футболистов — напряженные, контактные тренировки и игры. Мало кто задумывается о том, что каждый день, на любом таком занятии, в любом матче они рискуют получить серьезную травму, которая прекратит их карьеру.

Не нужно забывать о том, что игровая карьера футболиста длится чаще всего 10−12 лет, а потом у него начинается совсем другая жизнь, и большинство не может даже и мечтать о прежних доходах. И сегодняшние игроки видят наше поколение, большинство которого живет на одну пенсию.

Многие мои сверстники, когда-то показывавшие блестящий футбол, сейчас не могут позволить себе вообще ничего — в противоположность западноевропейским коллегам. И, когда волею случая встречают их и видят перед собой благополучных, обеспеченных людей, — нашим ветеранам плакать хочется. А ведь они, когда играли, тоже думали, что хорошо зарабатывают. У нынешнего поколения нет абсолютно никакого желания оказаться в такой же ситуации, и оно об этом думает. Ни в коем случае не могу поставить ему это в вину.

Не забудем и о другом. Футболисты, подписывая контракт, все имиджевые права на сто процентов отдают клубу. В отличие, допустим, от певцов, людей искусства, они не имеют права самостоятельно участвовать ни в какой рекламной деятельности. Все подобные доходы принадлежат клубам.

А дальше уже наполнение клубной казны зависит от профессиональной работы их руководителей. Кто правильнее работает — тот и богаче. Вроде бы «Ювентус» заплатил огромную сумму за Криштиану Роналду — но все было рассчитано, потому что чуть ли не за месяц эти деньги оказались отбиты за счет одной только продажи его футболок!

Игроки «Локомотива» заработали очень серьезную сумму для клуба, два года подряд выходя в групповой турнир Лиги чемпионов. На это почему-то никто не обращает внимания. Поэтому не надо обвинять их в жадности и неблагодарности, в том, что они якобы не хотят думать о клубе, который их кормит. Это процесс взаимный, они кормят клуб в не меньшей степени!

В той же Англии клубы премьер-лиги имеют возможность привлекать лучших футболистов мира и платить им огромные зарплаты за счет того, что АПЛ получает невероятные суммы от телевидения. Другие сильные лиги Европы живут по тому же принципу. Только при этих условиях, которых у нас нет, в стране могут выступать футболисты по-настоящему высокого мирового уровня — вне зависимости от их гражданства.

Вот случилась непредсказуемая ситуация с коронавирусом. И мы видим обширный список компаний, фирм, организаций из самых разных областей деятельности, которые получат в связи с возникшими из-за нее проблемами определенные льготы от правительства. Наверное, наш бизнес — подчеркиваю, говорю не о конкретных клубах — тоже имеет право на них. Футболу сейчас тоже нужно помогать, а не просто собирать деньги с игроков!

Потому что футбол — это большая и важная отрасль, которой сегодня сильно не хватает для улучшения настроения очень многих людей. Футбола нет только месяц — а сотни тысяч, если не миллионы, уже не знают, куда себя деть, не понимают, что им по телевидению смотреть! Это — серьезная часть жизни.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/jjUJSK4D-pE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Всем нам, в том числе и клубам, нужно понять, что главные действующие лица в лиге — это футболисты. Поэтому не надо сейчас оказывать на них давления, кто и сколько из зарплат клубам даст. Никого так не прессуют! Это так же неправильно, как и представлять игроков людьми, не понимающими текущую ситуацию.

Все они понимают. И готовы вместе со всеми остальными делать все, чтобы выйти из этого сложного положения. Просто они хотят, чтобы к ним относились с должным уважением, и это нормальное человеческое желание.

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Игроков нельзя обижать! За ними, подписавшими контракт, стоят не только они сами, но и их семьи. Иногда — громадные, как, например, у выступающих в нашей стране игроков из Бразилии. Они все живут на то, что пришлет из России их сын, брат, племянник.

У большинства российских футболистов ситуация похожая. Повторяю: они из бедных семей, многие — из маленьких городов, где негде работать. И семьи полностью зависят от них. Об этом тоже нельзя забывать!

Очень просто сказать игроку: «Отдай часть зарплаты!» Тем более что такой призыв будет пользоваться популярностью у части народа. Гораздо сложнее относиться к футболисту с уважением, причем всегда и вне зависимости от ситуации.