Быстров: Аршавина, Денисова и меня хотели отдать в «Спартак» оптом

Быстров перешел в «Спартак» из «Зенита» в 2005 году. Спустя четыре года полузащитник вернулся в клуб из Санкт-Петербурга.

«Это было еще при Властимиле Петржеле. Предлагали меня, Денисова, Аршавина и, кажется, кого-то еще. Фигурировала даже какая-то смешная сумма. Но тогдашний президент “Спартака” Андрей Червиченко отказался. Это действительно было. А в 2005 году я переходил в столичный клуб уже один», — приводит слова Быстрова портал bobsoccer.ru.