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21:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Быстров: Аршавина, Денисова и меня хотели отдать в «Спартак» оптом

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров рассказал, как его хотели продать в столичный клуб вместе с Андреем Аршавиным и Игорем Денисовым.

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Источник: Спорт РИА Новости

Быстров перешел в «Спартак» из «Зенита» в 2005 году. Спустя четыре года полузащитник вернулся в клуб из Санкт-Петербурга.

«Это было еще при Властимиле Петржеле. Предлагали меня, Денисова, Аршавина и, кажется, кого-то еще. Фигурировала даже какая-то смешная сумма. Но тогдашний президент “Спартака” Андрей Червиченко отказался. Это действительно было. А в 2005 году я переходил в столичный клуб уже один», — приводит слова Быстрова портал bobsoccer.ru.

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Аршавин: от «Зенита» до «Кайрата»

Аршавин покинул «Зенит» в 2009 году, перейдя в лондонский «Арсенал». Денисов выступал за клуб из Санкт-Петербурга до 2013 года, когда перешел в махачкалинский «Анжи».

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20 декабря 2019© Ньюстюб
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