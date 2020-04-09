Роман Бабаев: Если сезон не будет доигран, ЦСКА потеряет до 300 миллионов

Источник: Спорт-Экспресс

— Мы достигли соглашения с футболистами о временном, подчеркиваю — временном, сокращении зарплат, — говорит Бабаев. — Очень признательны и благодарны игрокам, которые в этой тяжелой ситуации не остались безучастными. Я абсолютно убежден, что в кризисные моменты каждый должен чем-то пожертвовать, чтобы преодолеть трудности с наименьшими потерями. Мы довольно быстро нашли компромисс. Вопрос решен.

— Насколько будет сокращена зарплата?

— Игроки получат 50 процентов зарплаты за март, 40 процентов — за апрель. Понятно, что это самый тяжелый месяц, когда ничего не происходит, абсолютное затишье. И 70 процентов — когда вновь пойдут тренировки. Как только возобновится сезон или начнется новый — я надеюсь на первый сценарий — то мы возвращаемся к полной зарплате, к 100 процентам.

Ситуация, как уже сказал выше, очень сложная. Курс валют по отношению к рублю увеличился на 25 процентов, что, естественно, бьет по клубу при любых раскладах. Зарплаты привязаны к валюте. Но это еще полбеды…

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— Что вы имеете в виду?

— Мы сейчас лишились даже рублевых доходов. Нет матчей, есть задержки по спонсорским и арендным соглашением и так далее. Конечно, нам было бы крайне сложно справиться с этим экономическим кризисом, если бы ребята не пошли нам навстречу. Надо подчеркнуть, что в этой акции принял участие и весь тренерский штаб. Причем безоговорочно. Виктор Михайлович (Гончаренко. — Прим. «СЭ») лично курировал этот вопрос. Кроме того — руководство и весь административно-технический персонал также присоединились к акции.

— Правда, что главным инициатором этой акции со стороны футболистов выступил Игорь Акинфеев?

— Да, кто бы в этом сомневался. Наш капитан не только проявляет себя на поле, но и в таких сложных ситуациях. Игорь вместе с Виктором Михайловичем взяли на себя столь важные функции. Надо было ведь многим объяснить, донести суть вопроса до легионеров. Конечно, это не самые приятные минуты общения. Но все все поняли нас. Всем благодарны, но и отдельное спасибо выражаем переговорщикам.

— Какие финансовые потери понесет ЦСКА в связи с приостановкой чемпионата?

— Если сезон не будет доигран, то наши убытки составят до 300 миллионов рублей. Если чемпионат продолжится, то сумма окажется ниже. Однако приходится констатировать, что если мы даже проведем матчи с «Зенитом» и «Спартаком», априори самые кассовые, то, конечно, такого количества зрителей, которое мы ожидали в нормальное время, уже не увидим…

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— Почему?

— Все-таки в сознании у людей еще долго будет сидеть мысль о потенциальной опасности. Даже после снятия режима изоляции потребуется какое-то время, чтобы все пришло в норму. Ну и финансовый аспект, безусловно, окажет свое влияние. Вряд ли футбол будет стоять у людей во главе угла…

— Как относитесь к идее доиграть сезон без зрителей?

— Это крайний вариант. Я, правда, не совсем понимаю, как это сделать технически. Получается, все равно футболисты, врачи, массажисты, технический персонал будут подвергаться опасности заразиться? Я, конечно, сейчас утрирую, но мне не совсем понятна логика данного предложения. Если нельзя собираться на массовые мероприятия, то это касается всех, включая спортсменов. Повторяю, при прочих равных хочется сезон доиграть. Причем со зрителями.

— В связи со сложной финансовой ситуацией, будете ли вы расставаться со своими лидерами, когда откроется трансферное окно?