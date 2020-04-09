Почетный президент РФС назвал основную проблему российского футбола

«Даже не хочу обсуждать. А придет через год авторитетный человек и скажет, что давайте, ребята, вновь назад вернем на “осень — весна”, мы ошиблись. Не в системе проведения наша проблема, а в том, что плохо тренируемся», — сказал Колосков по телефону.

«Тогда и футболисты были другие. Причем здесь “весна — осень”? Я прожил, слава богу, и 24 команды, и 16. Есть футболисты — есть результат, нет футболистов, то хоть круглый год играй, толку не будет. Конечно, составы ЦСКА и “Зенита” были сильнее. У нас в то время человек 15 играли в Европе, а сегодня только двое играют. Вот и весь наш потенциал», — добавил он, оценивая победы ЦСКА (2005 год) и «Зенита» (2008 год) в Кубке УЕФА и бронзовые медали сборной России на ЕВРО-2008.