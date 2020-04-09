Тимощук: Вероятно, скоро в России может быть вспышка вируса, которую нужно пережить

«Лично мне кажется, что оптимальнее всего будет доиграть чемпионат, если это не будет угрожать здоровью. Во-первых, не так много матчей осталось, всего 8 туров. И чтобы потом не возникало никаких вопросов по местам в еврокубках и на вылет. Считаю, борьба за место в Лиге чемпионов будет очень интересной. То же самое касается и нижней части турнирной таблицы.

В нижней части турнирной таблицы всё ещё более запутанно, чем наверху. Потому и говорю, что нужно доиграть. Но, немного изучив основные истории распространения и роста заболеваний SARS-CoV-2 в разных странах, понимаю, что сейчас у нас ситуация всё ещё спокойная. Значит, вероятно, в ближайшее время, может, будет вспышка, которую нужно пережить. И число заболевших может быть действительно большим. Пока никто не знает, когда возобновится чемпионат, — цитирует Тимощука «Фонтанка».