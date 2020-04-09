Уткин — «Локомотиву»: Ребята, вы обалдели. Отказ от сокращения зарплаты сейчас — жлобство

Источник: РИА "Новости"

«Что-то вы, ребята, обалдели. Как-то не так, не с правильной стороны к футболистам «Локомотив» зашёл. Нет, ну ты подумай. И Юрий Палыч письмо пишет. С узнаваемой стилистикой…

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Нет, дорогие мои. Тут если вы считаете, под каким углом вошли и с того ли слова начали… Отказ от сокращения зарплаты сейчас — это нормальное жлобство. Это незащищаемая позиция, ребята.

Вас никогда не поймет ни один человек, который когда-либо платил зарплату другому. Пока вы не запомнились нам навсегда вместо кумиров и хороших ребят жлобами, задумайтесь. И одумайтесь.