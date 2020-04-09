Уткин — «Локомотиву»: Ребята, вы обалдели. Отказ от сокращения зарплаты сейчас — жлобство
Известный блогер Василий Уткин прокомментировал высказывание главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина о сокращении зарплат футболистам.
Известный блогер Василий Уткин прокомментировал высказывание главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина о сокращении зарплат футболистам.
«Что-то вы, ребята, обалдели.
Нет, дорогие мои. Тут если вы считаете, под каким углом вошли и с того ли слова начали… Отказ от сокращения зарплаты сейчас — это нормальное жлобство. Это незащищаемая позиция, ребята.
Вас никогда не поймет ни один человек, который
Ваша позиция незащищаемая. А всё, что запомнится сейчас, запомнится навсегда. Даже если с вами говорили