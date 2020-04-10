«Ростов» протестирует всех футболистов на коронавирус перед началом тренировок
«Ростов» проверит игроков, членов тренерского штаба и персонал команды на коронавирус перед началом тренировочного процесса.
«Ростов» проверит игроков, членов тренерского штаба и персонал команды на коронавирус перед началом тренировочного процесса.
— До 1 мая все игроки находятся в самоизоляции. Футболисты тренируются дома, у каждого есть необходимое оборудование: дорожки, коврики, гантели, тренажеры, — приводит слова главного тренера ростовчан Валерия Карпина официальный сайт «Ростова» со ссылкой на «РБК Ростов». — Каждый вечер они отправляют тренерскому штабу видеоотчеты о проделанной работе.
Сейчас никаких тестов не делаем. Если мы соберемся 1 мая и возобновим тренировки, то нужно провести тестирование на коронавирус всех: от футболистов и тренерского штаба до всего персонала, кто так или иначе взаимодействует с командой.
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