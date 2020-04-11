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10:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» передал Малкому приз лучшему игроку марта с помощью дрона

«Зенит» наградил нападающего команды Малкома званием лучшего игрока команды за март.

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18
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В связи с пандемией коронавируса и рекомендациями о самоизоляции для предотвращения распространения вируса, клуб передал бразильцу награду с помощью дрона, который влетел в окно дома футболиста с привязанным трофеем.

Устройство оказалось очень шумным и даже напугало кошку футболиста, резко отбежавшую от окна, увидев приземление дрона.

Во время загрузки произошла ошибка.

В марте Малком принял участие во всех трех матчах «Зенита» (2 — в чемпионате и 1 — в Кубке России), на счету 23-летнего бразильца 1 гол и 1 результативная передача.

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