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14:45 (мск), источник: ТАСС

Карпин: Результаты сезона РПЛ не должны быть аннулированы в случае досрочного завершения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апреля. /ТАСС/. Аннулирование результатов Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), которая была приостановлена из-за коронавируса, в случае досрочного завершения турнира было бы неправильным. Такое мнение выразил в пятницу главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров посчитал правильным решение аннулировать результаты чемпионата.

«Если [чемпионат] не сможет продолжиться, естественно, я считаю, что это [аннулирование результатов] абсолютно неправильно со всех точек зрения», — сказал Карпин.

Тренер уточнил, что, учитывая результаты «Ростова», он бы хотел продолжения чемпионата. «Если мы шли в тройке лидеров практически весь сезон, если говорить конкретно про “Ростов” и если смотреть только на себя, то, конечно, хотелось бы, чтобы чемпионат продолжился», — подчеркнул он.

По словам главного тренера, в случае досрочного окончания в проблемной ситуации окажутся команды, находящиеся в зоне вылета. «Если чемпионат не закончится, что делать с командами, которые находятся на данный момент в зоне вылета и с лидерами первенства Футбольной национальной лиги, которые могут подняться в РПЛ», — сказал Карпин, отметив, что решением данной проблемы может быть расширение РПЛ до 18 команд.

«Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Сезон РПЛ из-за пандемии коронавируса был приостановлен 17 марта. На данный момент команды сыграли по 22 матча из 30 запланированных.

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