Карпин: Результаты сезона РПЛ не должны быть аннулированы в случае досрочного завершения

Источник: РИА "Новости"

Ранее генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров посчитал правильным решение аннулировать результаты чемпионата.

«Если [чемпионат] не сможет продолжиться, естественно, я считаю, что это [аннулирование результатов] абсолютно неправильно со всех точек зрения», — сказал Карпин.

Тренер уточнил, что, учитывая результаты «Ростова», он бы хотел продолжения чемпионата. «Если мы шли в тройке лидеров практически весь сезон, если говорить конкретно про “Ростов” и если смотреть только на себя, то, конечно, хотелось бы, чтобы чемпионат продолжился», — подчеркнул он.

По словам главного тренера, в случае досрочного окончания в проблемной ситуации окажутся команды, находящиеся в зоне вылета. «Если чемпионат не закончится, что делать с командами, которые находятся на данный момент в зоне вылета и с лидерами первенства Футбольной национальной лиги, которые могут подняться в РПЛ», — сказал Карпин, отметив, что решением данной проблемы может быть расширение РПЛ до 18 команд.