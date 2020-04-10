Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Неман
Белшина
Футбол. Зарубежный
11.04
Слуцк
Витебск
Футбол. Зарубежный
11.04
Торпедо-БелАЗ
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
11.04
Городея
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
12.04
Минск
БАТЭ
Футбол. Зарубежный
12.04
Смолевичи
Шахтер С
Все события
Фоторепортажи
22ЦСКА — «Зенит»: матч, который отменил коронавирус
12Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
16:52 (мск), источник: ТАСС

ФК «Сочи» сократил зарплату игрокам на 50% в апреле из-за пандемии коронавируса

МОСКВА, 10 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба «Сочи» на фоне пандемии коронавируса договорилось с игроками и тренерским штабом о сокращении зарплаты на 50% в апреле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сезон-2019/20 Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля, однако 1 апреля Российский футбольный союз принял решение продлить приостановку всех футбольных соревнований до 31 мая. В чемпионате России на данный момент сыграны 22 тура из 30 запланированных.

«Руководство договорилось с игроками и тренерами о сокращении заработной платы на 50% в апреле», — сообщили ТАСС в пресс-службе «Сочи». Также в клубе из Краснодарского края сообщили о планах по оказанию помощи местным врачам, которые борются с коронавирусом.

Ранее о снижении зарплат договорились московские «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо», петербургский «Зенит», самарские «Крылья Советов», а также «Уфа». «Тамбов» принял решение сократить зарплату руководству клуба.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В России на 10 апреля зафиксированы 11 917 случаев заражения коронавирусом, 795 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (7 822). По данным федерального оперативного штаба на утро пятницы, умерли 94 человека.

Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Руководители не смогли найти деньги на зарплаты и полезли в карман налогоплательщиков
"Странное ощущение от этого письма. Опубликовано оно было в день смеха"
Большие боссы уничтожили план Даны Уайта. Турнир UFC 249 отложен
Гена, не надо. Почему третий бой с Альваресом не нужен Головкину
Месси заявил, что не собирается переходить в «Интер»
Футболисты «Локомотива» согласились на сокращение зарплат
Неймара собрались лишить половины зарплаты
Тренируйся, как звезда: что подсмотреть у спортсменов
Панарин: Если урежут зарплаты, я тогда зачем этим занимаюсь?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь