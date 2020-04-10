ФК «Сочи» сократил зарплату игрокам на 50% в апреле из-за пандемии коронавируса

Источник: РИА "Новости"

Сезон-2019/20 Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля, однако 1 апреля Российский футбольный союз принял решение продлить приостановку всех футбольных соревнований до 31 мая. В чемпионате России на данный момент сыграны 22 тура из 30 запланированных.

«Руководство договорилось с игроками и тренерами о сокращении заработной платы на 50% в апреле», — сообщили ТАСС в пресс-службе «Сочи». Также в клубе из Краснодарского края сообщили о планах по оказанию помощи местным врачам, которые борются с коронавирусом.

Ранее о снижении зарплат договорились московские «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо», петербургский «Зенит», самарские «Крылья Советов», а также «Уфа». «Тамбов» принял решение сократить зарплату руководству клуба.