ФК «Сочи» сократил зарплату игрокам на 50% в апреле из-за пандемии коронавируса

Сезон-2019/20 Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля, однако 1 апреля Российский футбольный союз принял решение продлить приостановку всех футбольных соревнований до 31 мая. В чемпионате России на данный момент сыграны 22 тура из 30 запланированных.
«Руководство договорилось с игроками и тренерами о сокращении заработной платы на 50% в апреле», — сообщили ТАСС в пресс-службе «Сочи». Также в клубе из Краснодарского края сообщили о планах по оказанию помощи местным врачам, которые борются с коронавирусом.
Ранее о снижении зарплат договорились московские «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо», петербургский «Зенит», самарские «Крылья Советов», а также «Уфа». «Тамбов» принял решение сократить зарплату руководству клуба.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В России на 10 апреля зафиксированы 11 917 случаев заражения коронавирусом, 795 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (7 822). По данным федерального оперативного штаба на утро пятницы, умерли 94 человека.