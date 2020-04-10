«Детский сад». Йиранек вспомнил скандальный конфликт Дзюбы с Быстровым из-за кражи денег
Бывший защитник «Спартака» Мартин Йиранек вспомнил конфликт между бывшими одноклубниками Артёмом Дзюбой и Владимиром Быстровым, связанный с кражей денег.
Бывший защитник «Спартака» Мартин Йиранек вспомнил конфликт между бывшими одноклубниками Артёмом Дзюбой и Владимиром Быстровым, связанный с кражей денег.
«Рассказать о том случае поподробнее? На сборах
Разговаривал ли с Артёмом? Это всё давно было. Артём говорил, что ничего не украл, а Быстрый считал, что знает: украл Артём. Были такие версии, но правду знает только человек, непосредственно укравший», — приводит слова Йиранека Sport24.