Кокорин вернёт «Сочи» часть полученных денег из-за сокращения зарплат

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Кокорин перешёл в «Сочи» из «Зенита» на правах аренды минувшей зимой. Футболист сразу договорился с руководством клуба о выплате всей зарплаты авансом.

«По Александру Кокорину вопрос решается, но он также будет участвовать в процессе сокращения зарплат», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.