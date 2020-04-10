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19:30 (мск), источник: Sport24

Слуцкий рассказал, за использование какого слова он ввел штрафы в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что ввел в казанской команде штрафы за использование слова «брат». При этом сумму штрафов он раскрывать не стал.

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«Правда ли я штрафую в «Рубине» игроков за слово «брат»? Да, я им объявил об этом. Какое-то универсальное слово, все братья. Брат, брат, брат… Люди теряют собственные лица, имена, фамилии, индивидуальные особенности. Меня это безумно бесит.

Когда, например, Солтмурад Бакаев называет партнера по команде братом, я говорю: «К нам в команду Зелимхан Бакаев перешел, что ли? Какой тебе Данченко брат?».

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Я понимаю, что, забрав слово «брат» у грузин, я их вообще лишил русского языка, потому что это единственное слово, которое они могут говорить. Но тем не менее я им объявил, что слово «брат» у нас теперь вне закона, — сказал Слуцкий в интервью ютуб-каналу «КраСава».

Каковы перспективы Слуцкого в «Рубине»?
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15 марта© Ньюстюб
Рубин
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