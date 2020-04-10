Слуцкий рассказал, за использование какого слова он ввел штрафы в «Рубине»

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«Правда ли я штрафую в «Рубине» игроков за слово «брат»? Да, я им объявил об этом. Какое-то универсальное слово, все братья. Брат, брат, брат… Люди теряют собственные лица, имена, фамилии, индивидуальные особенности. Меня это безумно бесит.

Когда, например, Солтмурад Бакаев называет партнера по команде братом, я говорю: «К нам в команду Зелимхан Бакаев перешел, что ли? Какой тебе Данченко брат?».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/f4IkvZoIB4Q" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.