Слуцкий рассказал, за использование какого слова он ввел штрафы в «Рубине»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что ввел в казанской команде штрафы за использование слова «брат». При этом сумму штрафов он раскрывать не стал.
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что ввел в казанской команде штрафы за использование слова «брат». При этом сумму штрафов он раскрывать не стал.
«Правда ли я штрафую в «Рубине» игроков за слово «брат»? Да, я им объявил об этом.
Когда, например, Солтмурад Бакаев называет партнера по команде братом, я говорю: «К нам в команду Зелимхан Бакаев перешел, что ли? Какой тебе Данченко брат?».
Я понимаю, что, забрав слово «брат» у грузин, я их вообще лишил русского языка, потому что это единственное слово, которое они могут говорить. Но тем не менее я им объявил, что слово «брат» у нас теперь вне закона, — сказал Слуцкий в интервью