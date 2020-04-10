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20:49 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский нападающий потерял половину зарплаты в российском клубе

Футболистам «Сочи», включая нападающего молодежной сборной Казахстана Акмаля Бахтиярова, сократили зарплаты на 50 процентов из-за пандемии коронавируса. Ситуацию в интервью «Спорт-Экспрессу» прокомментировал генеральный директор российского клуба Дмитрий Рубашко.

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«Мы договорились с игроками о снижении зарплат на 50 процентов. Футболисты знают, какая ситуация в мире, отнеслись к вопросу с пониманием. Пока речь идет об апрельской зарплате, дальше будем смотреть по развитию событий», — сказал Рубашко.

В «Сочи» Бахтияров не единственный казахстанец. Перед второй половиной сезона к клубу присоединился Ерлан Ибраим, который занял должность тренера по восстановлению и физподготовке.

Отметим, что чемпионат России приостановлен после 22 туров. С 24 очками «Сочи» располагается на 12-й позиции в турнирной таблице. В этом сезоне Бахтияров провел всего два матча за «Сочи» в РПЛ.

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