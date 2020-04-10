Казахстанский нападающий потерял половину зарплаты в российском клубе
Футболистам «Сочи», включая нападающего молодежной сборной Казахстана Акмаля Бахтиярова, сократили зарплаты на 50 процентов
Футболистам «Сочи», включая нападающего молодежной сборной Казахстана Акмаля Бахтиярова, сократили зарплаты на 50 процентов
«Мы договорились с игроками о снижении зарплат на 50 процентов. Футболисты знают, какая ситуация в мире, отнеслись к вопросу с пониманием. Пока речь идет об апрельской зарплате, дальше будем смотреть по развитию событий», — сказал Рубашко.
В «Сочи» Бахтияров не единственный казахстанец. Перед второй половиной сезона к клубу присоединился Ерлан Ибраим, который занял должность тренера по восстановлению и физподготовке.
Отметим, что чемпионат России приостановлен после 22 туров. С 24 очками «Сочи» располагается на 12-й позиции в турнирной таблице. В этом сезоне Бахтияров провел всего два матча за «Сочи» в РПЛ.