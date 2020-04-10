Казахстанский нападающий потерял половину зарплаты в российском клубе

«Мы договорились с игроками о снижении зарплат на 50 процентов. Футболисты знают, какая ситуация в мире, отнеслись к вопросу с пониманием. Пока речь идет об апрельской зарплате, дальше будем смотреть по развитию событий», — сказал Рубашко.

В «Сочи» Бахтияров не единственный казахстанец. Перед второй половиной сезона к клубу присоединился Ерлан Ибраим, который занял должность тренера по восстановлению и физподготовке.