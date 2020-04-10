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10 апреля, источник: Спорт-Экспресс

Валерий Баринов — Губерниеву: Биатлон ты уже развалил! Не трогай футбол, он и так еле дышит

Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов отреагировал на слова телекомментатора Дмитрия Губерниева.

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Источник: Спорт-Экспресс

Ранее Губерниев рассказал о беседе с Бариновым по поводу главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, которого журналист назвал «Скруджем Макдаком».

— Дима, дорогой, ты в футболе ничего не понимаешь! — приводит слова Баринова «Спорт День за Днем». — Тебе не надо туда лезть! Биатлон ты уже развалил. Не трогай футбол, он и так еле дышит.

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— Откуда такое мнение против Губерниева?

— Он покушается на все. С ним даже биатлонисты отказываются разговаривать. Теперь то же самое хочет занести в футбол. Не надо туда лезть! Пусть он кричит и кричит, громко кричит, хорошо кричит! Я понимаю, он набрал силу и популярен сейчас, но пусть не лезет в футбол. Он в этом правда ничегошеньки не понимает. Футбол для него — это запретная тема!

— Он какое-то время комментировал футбол.

— Я знаю, даже я с ним один раз комментировал футбол! Не знаю, как сейчас, но тогда он не мог отличить что такое хавбек, а что такое полузащитник. Надо было ему объяснять, как и разницу между офсайдом и положением вне игры, представляете! Губерниев — никто, чтобы лаять на такого слона, как Семин. Для моськи Губерниев слишком большой. Как Высоцкий пел: «Жираф большой, ему видней!» Вот Губерниев такой большой, как жираф! Надо понимать, кто такой Губерниев, а кто такой Семин для мирового футбола!

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10 февраля© Ньюстюб
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