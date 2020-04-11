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20:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Мне очень понравилось в России»: Билич рассказал о работе в «Локомотиве»

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Бывший тренер московского «Локомотива» Славен Билич признался, что ему нравилось работать в России.

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Источник: Спорт РИА Новости

Билич тренировал «Локомотив» с 2012 по 2013 год. Под руководством хорвата клуб показал худший результат в истории чемпионата России, заняв девятое место.

«Я очень люблю “Локомотив”, несмотря на то что провел там не лучшее время, да и всего-то один год. Сезон был так себе, но воспоминания о городе, стране и самом клубе очень приятные. Мне очень понравилось в России. Жаль, что результаты были слабые и существовали разногласия с руководством клуба. Я, увы, не смог реализовать там все свои идеи. Но у меня осталось много друзей и приятных воспоминаний», — цитирует Билича RT.

Также хорват положительно отметил болельщиков клуба.

«Это прекрасный клуб с особенными болельщиками, многие из которых молодые. Клуб сейчас очень неплохо выступает», — добавил специалист.

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