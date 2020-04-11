«Мне очень понравилось в России»: Билич рассказал о работе в «Локомотиве»

«Я очень люблю “Локомотив”, несмотря на то что провел там не лучшее время, да и всего-то один год. Сезон был так себе, но воспоминания о городе, стране и самом клубе очень приятные. Мне очень понравилось в России. Жаль, что результаты были слабые и существовали разногласия с руководством клуба. Я, увы, не смог реализовать там все свои идеи. Но у меня осталось много друзей и приятных воспоминаний», — цитирует Билича RT.