«Мне очень понравилось в России»: Билич рассказал о работе в «Локомотиве»
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Бывший тренер московского «Локомотива» Славен Билич признался, что ему нравилось работать в России.
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Бывший тренер московского «Локомотива» Славен Билич признался, что ему нравилось работать в России.
Билич тренировал «Локомотив» с 2012 по 2013 год. Под руководством хорвата клуб показал худший результат в истории чемпионата России, заняв девятое место.
«Я очень люблю “Локомотив”, несмотря на то что провел там не лучшее время, да и
Также хорват положительно отметил болельщиков клуба.
«Это прекрасный клуб с особенными болельщиками, многие из которых молодые. Клуб сейчас очень неплохо выступает», — добавил специалист.