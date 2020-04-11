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22:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фарфан выступил с критикой «Локомотива» за сокращение зарплат

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Хавбек московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан прокомментировал снижение заработный платы в московском «Локомотиве» из-за пандемии коронавируса.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее пресс-служба «железнодорожников» сообщала, что клуб договорился с игроками о сокращении заработной платы на 40% до окончания пандемии коронавируса и возобновления текущего сезона РПЛ.

«Мне прислали документ и хотели, чтобы я его подписал. Этот документ был на русском языке, я ничего не понял. Я разорвал его», — цитирует Фарфана Futbolperuano.com со ссылкой на прямой эфир в Instagram-аккаунте бывшего игрока сборной Перу Роберто Гизасолы.

Перуанец играет в составе «Локомотива» с 2017 года, однако в текущем сезоне ни разу не выходил на поле.

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