Фарфан выступил с критикой «Локомотива» за сокращение зарплат
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Хавбек московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан прокомментировал снижение заработный платы в московском «Локомотиве»
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Хавбек московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан прокомментировал снижение заработный платы в московском «Локомотиве»
Ранее
«Мне прислали документ и хотели, чтобы я его подписал. Этот документ был на русском языке, я ничего не понял. Я разорвал его», — цитирует Фарфана Futbolperuano.com со ссылкой на прямой эфир в
Перуанец играет в составе «Локомотива» с 2017 года, однако в текущем сезоне ни разу не выходил на поле.