Фарфан назвал шуткой заявление о несогласии с решением ФК «Локомотив» сократить зарплаты

«К сожалению, мой шуточный комментарий, который я дал во время прямого эфира с моим давним другом Роберто Гизасолой, был неверно истолкован, — написал Фарфан. — Среди многих шуток, которые мы произнесли, одна была о том, что я не согласен с сокращением зарплаты, о котором все игроки договорились с “Локомотивом”. Это было согласовано за несколько дней до нашего эфира, я хочу уточнить, что это было частью шутки и что я согласен с решением, к которому пришли все мои товарищи по команде. В трудные времена, когда нужно подчеркнуть нашу солидарность с другими, я поддерживаю свой клуб больше, чем когда-либо».