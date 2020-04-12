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10:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший игрок ЦСКА рассказал о спасающей русских от коронавируса водке

Бывший полузащитник московского ЦСКА, а ныне тренер детско-юношеской школы команды Элвер Рахимич рассказал о ситуации с пандемией коронавируса в России. Его слова приводит Sport.avaz.

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Рахимич вспомнил, что с началом пандемии в некоторых регионах России запретили продавать алкоголь, однако россияне начали жаловаться, называя водку лучшим лекарством, поэтому властям пришлось уступить. «Могу представить, как они пьют водку в карантин. Даже коронавирус ничего не может с ними поделать, так как водка убивает все живое — как инфекцию, так и коронавирус», — пошутил босниец.

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Рахимич выступал за ЦСКА с 2001 по 2014 год. Вместе с армейцами он четырежды побеждал в чемпионате России, выигрывал Кубок УЕФА, семь Кубков России, а также пять Суперкубков страны. После окончания карьеры футболиста босниец остался работать в системе клуба.

В начале апреля власти нескольких субъектов России ограничили продажу спиртного в рамках борьбы с распространением коронавируса. В Якутии и Забайкалье до особого распоряжения был веден сухой закон, однако в Забайкалье он длился четыре дня.


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