В «Локомотиве» призвали не воспринимать всерьез слова Фарфана о сокращении зарплаты

Источник: Reuters

В субботу Фарфан во время прямого эфира в Instagram бывшего игрока сборной Перу Роберто Гизасолы выразил недовольство решением клуба сократить зарплаты игроков команды из-за пандемии коронавирусной инфекции. Игроки «Локомотива» согласились на сокращение зарплаты на 40%. Позднее Фарфан назвал свое заявление шуткой.

«Я просмотрел ролик, наверное, его просто не так поняли, не думаю, что он это говорил всерьез. Если бы он упирался и на чем-то настаивал — это одно дело, а так, не стоит это воспринимать всерьез, — сказал Филатов. — А он сказал, что вместе с ребятами выступает за одну позицию. И сегодня он опять сказал, что с ребятами солидарен».

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков и главный тренер команды Юрий Семин в беседе с ТАСС заявили, что не знают о словах Фарфана и не смотрели ролик. «Я не читал и не знаю, что сказал Фарфан. Мнение других людей о том, как поет Карузо, не комментирую», — отметил Мещеряков.

«Я ничего не знаю, газет не читаю. Ничего не комментирую», — сказал Семин.